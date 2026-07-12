20 години по-късно: Шакира обяви концерт при пирамидите в Гиза

Шакира се завръща при Великите пирамиди в Гиза след почти 20 години. Изпълнителката на хита "Dai Dai" обяви концерт на най-старото от Седемте чудеса на древния свят на 28 ноември. "Много се радвам, че ще изнеса концерт в Египет, при пирамидите в Гиза. Обичам ви всички", заяви тя.

Последният път, когато Шакира изнесе концерт на тази емблематична забележителност в Египет, беше по време на турнето "Oral Fixation" през 2007 г. В момента Шакира се подготвя за шоуто по време на полувремето на финала на Световното първенство по футбол, след като участва в церемонията по откриването.

Още: Мика Абдала: Актрисата с български корени е новата звезда на Холивуд (СНИМКИ+ВИДЕА)

49-годишната певица ще се появи на сцената заедно с Мадона, BTS, Джъстин Бийбър и Бърна Бой на стадион "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси, на 19 юли.

Какво ще видим на финала

Снимка: Getty Images

Нейният приоритет е изпълнението да бъде различно от първото ѝ участие, при което тя и Бърна Бой изпълниха за първи път официалния химн на Световното първенство по футбол – "Dai Dai". В интервю за "The Capital Evening Show With Jimmy Hill" Шакира призна, че активно се опитва да промени подхода си към представянето. "Участвах на откриването, а сега ще участвам на финала. Трябва да го осмисля и да го направя малко по-различно от това, което направих на откриването", каза тя.

Още: Мила Кунис издаде тайната на щастливия брак с Аштън Къчър (ВИДЕО)

Колумбийската суперзвезда разкри, че шоуто на полувремето ще бъде мащабна продукция с участието на няколко артисти. "Ще бъде съвместно шоу по време на полувремето, ще бъде историческо събитие – пет невероятни изпълнители, или по-точно четирима невероятни изпълнители плюс мен. Мадона ще бъде там, BTS, Бийбър, Coldplay", заяви тя, цитирана от БГНЕС.

Шакира сподели и надеждите си за специален момент с фронтмена на Coldplay Крис Мартин. "Наистина се надявам, че Крис Мартин също ще пее", каза тя. С репетициите, които предстоят, певицата призна, че дори тя все още не знае напълно как ще изглежда финалното изпълнение. "Всички ще се съберем и ще решим как ще бъде, но съм много любопитна. Любопитна съм толкова, колкото сте и вие в момента", добави Шакира.

Още: Шакира: Обмислях да се оттегля от музиката