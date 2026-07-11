Мистерията "Петрохан – Околчица" се заплита: Журналист с твърдения за четирима чужденци, престрелка и изчезнали 7 млн. долара

Проверявано ли е какви хора са влизали през граничен пункт "Връшка чука" в дните преди 1 и 2 февруари? Този въпрос към министъра на вътрепните работи Иван Демерджиев зададе в ефира на Нова телевизия собственика и главен редактор на врачанския сайт "Булнюз" Даниел Бузов, който твърди, че има нови данни по случая "Петрохан-Околчица", които до този момент не са виждали бял свят. Той е категоричен в твърдението си, че хора са влизали.

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Нови данни на бял свят

"Нека МВР да каже дали след това са напускали страната, да не би пък случайно да са отишли в Белград и да са чакали нещо, и след това отново да са се върнали. Министър Демерджиев трябва да изясни имало ли е престрелка на хижа Петрохан", каза Бузов.

По думите му тези хора са наето от много влиятелен човек в България, който може да си позволи да контролира специалните служби, МВР и прокуратурата. "Не мога да му кажа името, но родителите имат някакви насоки кой е. Тези хора са били четирима, чужденци са. Те са преките извършители на убийствата. Категорично става въпрос за шест убийства. Според мен един от извършителите е ранен при престрелката на хижа Петрохан", подозира той.

Журналистът добави, че близките на загиналите знаят много повече от това, което говорят в медиите. Не го казват, защото се притесняват за живота си.

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"Когато стане ясно защо бяха избити тези хора, тогава ще се подреди целият пъзел. Трябва да се обърне внимание, че според близките, в хижата е имало флашка с крипто портфейла на групата, в който е имало около 7 млн. долара. Тази флашка я няма", каза Бузов.

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Той беше категоричен, че никой от шестимата загинали не е имал никакви финансови и житейски проблеми - живеели са където искат и са се занимавали с това, което харесват, не са имали никаква причина да се самоубиват.

Журналистът разкри още, че в хижата е имало и високотехнологичен подводен дрон, който бил подарък от Алексей Петров. "Този дрон го няма. Имат водолазни костюми, бутилки. Всичко това го няма. Това е прибрано, защото носи допълнителна информация", допълни той.