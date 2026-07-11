Синът на Весела Лечева е загинал при трагичен инцидент в Гърция

Синът на Весела Лечева - Мартин Велев, е загинал при инцидент с джет в Гърция, който се е случил на 10 юли, съобщава изданието "24 часа", което цитира близки на семейството. 36-годишният Мартин - единствено дете на Лечева, най-вероятно е паднал от джета в морето пред къмпинга Порто Елеа на полуостров Халкидики, допълва изданието.

Според информациите дълбочината, на която е станала трагедията, е била 12 метра. Водолази мигновено са опитали да открият тялото в опит да спасят Мартин, който е син от брака на шефката на Българския олимпийски комитет с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 г. будна кома.

Според "24 часа" най-вероятно Мартин се е ударил в джета при падането, за което свидетелстват синини по тялото му. Когато е открит, вече е било късно. Пристигналите с две линейки лекари само са установили смъртта.

За Мартин Велев

Мартин Велев е единственият син на Весела Лечева от брака ѝ с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 години в будна кома. Семейството на Мартин е очаквало появата на второто си дете. 36-годишният Мартин успешно e управлявал семейния бизнес заедно с брата на Лечева Даниел, пише БГНЕС.

Екипът на Actualno.com изразява най-искрени съболезнования на близките!