Кабинетът "Радев":

Синът на Весела Лечева е загинал при трагичен инцидент в Гърция

11 юли 2026, 6:36 часа 1959 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Синът на Весела Лечева е загинал при трагичен инцидент в Гърция

Синът на Весела Лечева - Мартин Велев, е загинал при инцидент с джет в Гърция, който се е случил на 10 юли, съобщава изданието "24 часа", което цитира близки на семейството. 36-годишният Мартин - единствено дете на Лечева, най-вероятно е паднал от джета в морето пред къмпинга Порто Елеа на полуостров Халкидики, допълва изданието.

Според информациите дълбочината, на която е станала трагедията, е била 12 метра. Водолази мигновено са опитали да открият тялото в опит да спасят Мартин, който е син от брака на шефката на Българския олимпийски комитет с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 г. будна кома. 

Според "24 часа" най-вероятно Мартин се е ударил в джета при падането, за което свидетелстват синини по тялото му. Когато е открит, вече е било късно. Пристигналите с две линейки лекари само са установили смъртта.

За Мартин Велев

Мартин Велев е единственият син на Весела Лечева от брака ѝ с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 години в будна кома. Семейството на Мартин е очаквало появата на второто си дете. 36-годишният Мартин успешно e управлявал семейния бизнес заедно с брата на Лечева Даниел, пише БГНЕС.

Екипът на Actualno.com изразява най-искрени съболезнования на близките!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гърция инцидент смърт Весела Лечева Манол Велев Мартин Велев
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес