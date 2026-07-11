Задържаха шестима души за разпространение на райски газ и наркотици в Слънчев бряг

Шестима мъже са задържани, а нови количества райски газ и различни видове наркотични вещества са иззети при специализирана полицейска операция в Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Акцията е проведена снощи от служители на отдел "Криминална полиция" при ОД на МВР и Районно управление – Несебър. Иззети са 37 флакона райски газ от автомобил и частна квартира в Несебър.

Задържаните лица са на различна възраст, като сред тях има български и двама украински граждани.

Още: Предназначен за туристите: Хванаха 53 кг райски газ в Бургас

На 2 юли при специализирана полицейска операция в Созопол беше иззето рекордно количество райски газ – 440 килограма. Само дни по-рано, на 27 юни, отново при акция в Созопол, полицията иззе 1460 флакона с райски газ, близо 300 балона и 30 грама кокаин.

От ОД на МВР – Бургас посочват, че проверките срещу незаконната продажба и разпространение на райски газ и наркотици ще продължат през целия летен сезон в курортните комплекси по Южното Черноморие.

До какво води употребата на райски газ: Експерти с предупреждения