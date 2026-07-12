Нови автомобили за целия национален отбор, пренаписал историята си на Мондиал 2026

Представянето на националния отбор на Египет на Световното първенство по футбол в Северна Америка се отбеляза с огромни почести в страната. "Фараоните" достигнаха 1/8-финалите на най-големия форум за първи път в историята си, след като победиха Австралия на дузпи, а преди това надвиха Нова Зеландия и завършиха наравно с Белгия и Иран в групите. На 1/8-финалите Мохамед Салах и компания се изправиха срещу действащия шампион Аржентина.

Огромно признание за египетския национален отбор

Египет бе много близо до класиране сред финалната осморка, след като поведе с 2:0 на Аржентина, но допусна съкрушителен обрат с 2:3 до края на редовното време. Освен това, останаха сериозни впечатления, че "фараоните" са били ощетени в мача. Въпреки драматичното отпадане, футболистите на Египет бяха посрещнати като герои в родината им. Предприемачът от ОАЕ Халаф Ал Хабтур пък реши да направи грандиозен подарък за отбора. Той заяви, че ще подари по една кола на всеки играч и на член на поддържащия персонал в знак на признание за блестящото им представяне на Световното първенство, което донесе радост в сърцата на всички араби.

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Като знак на признателност за достойното представяне на отбора, на всеки играч, както и на техническия, административния и медицинския персонал, ще бъдат подарени автомобили Мицубиши, каза той. Ал Хабтур описа отбора като герои, които са проявили боен дух и са ярък пример за решителност и упоритост за всеки арабин. Той заяви, че постиженията на отбора заслужават всеобща похвала и че е дълг на всички да отпразнуват арабите, които са донесли гордост на региона на международната сцена.

Отборът бе посрещнат като шампион при завръщането си в петък. Играчите пътуваха в открит двуетажен автобус и махаха на хилядите фенове, които развяваха знамена и скандираха имената им. Президентът Абдел Фатах Ел Сиси награди играчите, както и техническия и административния персонал, с Орден за заслуги в знак на признание за представянето им на Мондиал 2026.

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