Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Нови автомобили за целия национален отбор, пренаписал историята си на Мондиал 2026

12 юли 2026, 10:00 часа 385 прочитания 0 коментара

Представянето на националния отбор на Египет на Световното първенство по футбол в Северна Америка се отбеляза с огромни почести в страната. "Фараоните" достигнаха 1/8-финалите на най-големия форум за първи път в историята си, след като победиха Австралия на дузпи, а преди това надвиха Нова Зеландия и завършиха наравно с Белгия и Иран в групите. На 1/8-финалите Мохамед Салах и компания се изправиха срещу действащия шампион Аржентина.

Огромно признание за египетския национален отбор

Египет бе много близо до класиране сред финалната осморка, след като поведе с 2:0 на Аржентина, но допусна съкрушителен обрат с 2:3 до края на редовното време. Освен това, останаха сериозни впечатления, че "фараоните" са били ощетени в мача. Въпреки драматичното отпадане, футболистите на Египет бяха посрещнати като герои в родината им. Предприемачът от ОАЕ Халаф Ал Хабтур пък реши да направи грандиозен подарък за отбора. Той заяви, че ще подари по една кола на всеки играч и на член на поддържащия персонал в знак на признание за блестящото им представяне на Световното първенство, което донесе радост в сърцата на всички араби.

ОЩЕ: Напрежението расте: Звезда на Аржентина отговори на обвиненията броени дни преди голямото зрелище

Египет отбор 2026

Като знак на признателност за достойното представяне на отбора, на всеки играч, както и на техническия, административния и медицинския персонал, ще бъдат подарени автомобили Мицубиши, каза той. Ал Хабтур описа отбора като герои, които са проявили боен дух и са ярък пример за решителност и упоритост за всеки арабин. Той заяви, че постиженията на отбора заслужават всеобща похвала и че е дълг на всички да отпразнуват арабите, които са донесли гордост на региона на международната сцена.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Отборът бе посрещнат като шампион при завръщането си в петък. Играчите пътуваха в открит двуетажен автобус и махаха на хилядите фенове, които развяваха знамена и скандираха имената им. Президентът Абдел Фатах Ел Сиси награди играчите, както и техническия и административния персонал, с Орден за заслуги в знак на признание за представянето им на Мондиал 2026.

ОЩЕ: От ФИФА сложиха край на полемиката покрай съдийските решения на Аржентина - Египет

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Световно първенство по футбол 2026 Египет отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес