16 август: Какъв църковен празник е, какво се прави за здраве

Какви молитви отправят хората към Господа, какво може и какво не може да се направи на 16 август?

Празникът на 16 август, който църква отбелязва, е Пренасянето на Светия образ на Исус Христос. Този ден се свързва с много традиции - ето какви обичаи и забрани трябва да се спазват на празника.

Църковен празник на 16 август

На 16 август (според стария календар тази дата е 29 август) Православната църква чества Пренасянето на Неръкотворния образ на Господ Иисус Христос от Едеса в Константинопол. Според легендата, когато Исус живял на земята, цар Авгар, който страдал от проказа, управлявал в сирийска Едеса. След като чул за чудесата на Спасителя, царят изпратил писар в Йерусалим с писмо до Исус - в него той поискал разрешение да нарисува портрет на Божия Син. Писарят се заел за работа, но не успял да създаде нищо: лицето на Исус непрекъснато се променяло поради „неизразимата благодат“, излъчвана от него.

Какъв църковен празник е на 14 август и кои 3 забрани трябва да се спазват

Тогава Иисус решил да се измие и избърсал лицето си с кърпа, сгъната на четири. И чертите на Спасителя по чудо се появили върху кърпата. Тази кърпа била занесена на цар Авгар и той оздравял. По-късно изображението върху кърпата било поставено на градската кула, за да могат и другите да видят чудото - това била първата икона в историята.

Когато Едеса е превзета от арабите през 630 г., те забранили почитането на светилището. Но през 944 г. византийският император Константин Порфирогенет купил изображението и то станало главно светилище на Константинопол. През 13 век, по време на кръстоносния поход, платното е било изгубено.

На 16 август църквата почита Св. мчк Диомид лекар. Преп. Йоаким Осоговски. Преп. Херимон Египетски. Прпмчк Никодим Метеорски

Какви молитви отправят хората към Господа, какво може и какво не може да се направи на 16 август?

На празника Пренасяне на Светия образ на Спасителя е обичайно да се ходи на църква, където се провеждат служби. В молитви към Господа се иска здраве, силно като орехова черупка, благополучие и се благодари за реколтата. Жените се молят на Божията майка за лесно раждане и закрила на семейството, като искат изцеление от болести. Също така на този ден е обичайно в църквата да се благославят плодовете на новата реколта, зеленчуци, плодове, печени изделия и ядки.

Какъв църковен празник е на 13 август: Всичко, което трябва да знаете за този ден

Съществува поверие, че колкото повече гости се съберат на трапезата на този ден, толкова по-щастлива ще бъде следващата година. Според знаците, част от лакомствата на този ден трябва да се раздадат на нуждаещите се.

На този празник, както и на всеки друг ден, Църквата призовава за въздържание от гняв, обиди, клевети, не трябва да се завижда, да се проявява алчност, да се отмъщава и да се изпитва отчаяние, да се обиждат хора, животни или да се отказва помощ на нуждаещите се.

Няма забрана за работа на този ден - това е натоварено време за жътва, но все пак е по-добре да се избягва прекомерно тежък физически труд. Има и други забрани, макар че не са толкова строги, колкото на предишните два преди празника:

човек не бива да остава сам;

не трябва да режете ноктите си и да подстригвате косата си - ще загубите късмета си;

не трябва да се отказва помощ - това води до бедност;

забранено е да се мързелува - това води до лош късмет в живота.

Голям църковен празник иде утре, 15 август, спазват се редица традиции и обичаи