Войната в Украйна:

16 август: Какъв църковен празник е, какво се прави за здраве

15 август 2025, 21:54 часа 0 коментара
16 август: Какъв църковен празник е, какво се прави за здраве

Съдържание:

Празникът на 16 август, който църква отбелязва, е Пренасянето на Светия образ на Исус Христос. Този ден се свързва с много традиции - ето какви обичаи и забрани трябва да се спазват на празника.

Църковен празник на 16 август

На 16 август (според стария календар тази дата е 29 август) Православната църква чества Пренасянето на Неръкотворния образ на Господ Иисус Христос от Едеса в Константинопол. Според легендата, когато Исус живял на земята, цар Авгар, който страдал от проказа, управлявал в сирийска Едеса. След като чул за чудесата на Спасителя, царят изпратил писар в Йерусалим с писмо до Исус - в него той поискал разрешение да нарисува портрет на Божия Син. Писарят се заел за работа, но не успял да създаде нищо: лицето на Исус непрекъснато се променяло поради „неизразимата благодат“, излъчвана от него.

Какъв църковен празник е на 14 август и кои 3 забрани трябва да се спазват

Тогава Иисус решил да се измие и избърсал лицето си с кърпа, сгъната на четири. И чертите на Спасителя по чудо се появили върху кърпата. Тази кърпа била занесена на цар Авгар и той оздравял. По-късно изображението върху кърпата било поставено на градската кула, за да могат и другите да видят чудото - това била първата икона в историята.

Когато Едеса е превзета от арабите през 630 г., те забранили почитането на светилището. Но през 944 г. византийският император Константин Порфирогенет купил изображението и то станало главно светилище на Константинопол. През 13 век, по време на кръстоносния поход, платното е било изгубено.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На 16 август църквата почита Св. мчк Диомид лекар. Преп. Йоаким Осоговски. Преп. Херимон Египетски. Прпмчк Никодим Метеорски

Какви молитви отправят хората към Господа, какво може и какво не може да се направи на 16 август?

На празника Пренасяне на Светия образ на Спасителя е обичайно да се ходи на църква, където се провеждат служби. В молитви към Господа се иска здраве, силно като орехова черупка, благополучие и се благодари за реколтата. Жените се молят на Божията майка за лесно раждане и закрила на семейството, като искат изцеление от болести. Също така на този ден е обичайно в църквата да се благославят плодовете на новата реколта, зеленчуци, плодове, печени изделия и ядки. 

Какъв църковен празник е на 13 август: Всичко, което трябва да знаете за този ден

Съществува поверие, че колкото повече гости се съберат на трапезата на този ден, толкова по-щастлива ще бъде следващата година. Според знаците, част от лакомствата на този ден трябва да се раздадат на нуждаещите се.

На този празник, както и на всеки друг ден, Църквата призовава за въздържание от гняв, обиди, клевети, не трябва да се завижда, да се проявява алчност, да се отмъщава и да се изпитва отчаяние, да се обиждат хора, животни или да се отказва помощ на нуждаещите се.

Няма забрана за работа на този ден - това е натоварено време за жътва, но все пак е по-добре да се избягва прекомерно тежък физически труд. Има и други забрани, макар че не са толкова строги, колкото на предишните два преди празника:

  • човек не бива да остава сам;
  • не трябва да режете ноктите си и да подстригвате косата си - ще загубите късмета си;
  • не трябва да се отказва помощ - това води до бедност;
  • забранено е да се мързелува - това води до лош късмет в живота.

Голям църковен празник иде утре, 15 август, спазват се редица традиции и обичаи

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
църковен празник
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес