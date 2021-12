Целителната сила на медитацията

Съществуват множество свидетелства за ползата от медитацията и практиките по осъзнатост за здравето и психическото благополучие. Научните изследвания в тази насока не са чак толкова много, но тези, които вече са факт, признават положителното ѝ влияние.

Сега ново изследване на учените от Медицинския колеж на Университета във Флорида сочи, че интензивната медитация може значително да повиши работата на имунната система. Изследването на учените е публикувано в изданието Proceedings of the National Academy of Sciences,

В това изследване те направили снимки с ЯМР на генетичната активност преди и след медитация на повече от 100 мъже и жени на средна възраст 40 години. В продължение на осем дни на участниците била предложена веганска кухня и всички спели в обичаен режим. Сесиите по медитация продължавали 10 часа на ден и се провеждали в тишина.

Въз основа на анализа учените са открили, че медитацията засилва активността на стотици гени, за които е известно, че участват пряко в регулирането на имунния отговор. Резултатите от изследването показват, че 3 месеца след приключването му учените са открили повишаване на активността на 220 имунни гена, включително 68 гена, участващи в така наречената интерферонова сигнализация.

Авторите на изследването посочват, че това сигнализиране може да бъде ключово за създаване на ефективна защита срещу различни заболявания, включително рак, множествена склероза или дори COVID-19, като се има предвид, че интерфероновите протеини ефективно действат като тригери на имунната система.

Пет доказани преимущества на медитацията

Много хора смятат, че медитацията е за странни хора, които вярват в прераждането, кармата, магията и врачките. Значението на медитацията за нашия мозък, както и за физическото и психическо здраве като цяло, е доказано от множество научни изследвания.

Ето някои важни ползи от медитацията, които си струва да опитате поне веднъж в живота си.

Медитацията подобрява вниманието и концентрацията

Медитацията е много ефективна за тези, които страдат от постоянна разсеяност и им е трудно да се концентрират върху важни неща. Учени от Висшето медицинско училище на Харвард са провели изследване, за да разберат как медитацията действа върху мозъка. Участниците практикували медитация в продължение на осем седмици, след което специалистите направиха ЯМР сканиране на мозъка. Установено било увеличение на сивото вещество в областите на мозъка, които са отговорни за паметта, вниманието, ученето и емоционалната регулация.

Намалява стреса и тревожността

Медитацията може да помогне за понижаването на хормона на стреса кортизол, както и да ви позволи да се съсредоточите върху настоящето, което значително намалява тревожността и тревожността. Това следва от резултатите от изследване, проведено сред учители. В началото на изследването участниците използвали скала за стрес, за да измерят нивото си на тревожност, летаргия и т.н. След това те медитирали два пъти на ден по 15 минути в продължение на четири месеца. Всички участници съобщили за значителни подобрения в самочувствието, което се появило поради намаляването на стреса и тревожността след медитациите. Един от най-известните и достъпни методи за съсредоточаване в настоящето е описан от Екхарт Толе в книгата му „Силата на настоящето“, която вече е помогнала на много хора да променят живота си.

Повишава самооценката

Медитацията помага да се потопите в мислите си, да осъзнаете положителните си качества и с течение на времето да приемете отрицателните. Медитацията може дори да помогне на хора със социална тревожност, тоест на тези, които постоянно се страхуват да направят нещо (каквото и да е) пред другите, страхувайки се от негативна оценка. Изследователи от Станфордския университет са потвърдили, че хората със социално тревожно разстройство са успели да намалят нивата на тревожност и да подобрят самочувствието си след два месеца редовна медитация.

Намалява болката

Лекари все по-често съветват използването на медитация като част от комплексното лечение на пациенти с хронична и остра болка, както и на тези, които наскоро са претърпели операция. Това се потвърждава от изследване от 2019 г. сред над 6400 души. Медитацията не е еквивалентен заместител на качественото болкоуспокояващо средство, но ви помага да се съсредоточите върху нещо различно от болката, което значително намалява неприятните усещания.

Помага в борбата със зависимостите

Ако се опитвате да откажете цигарите, но ви е трудно да се справите с влечението към тях, опитайте да медитирате в момента, когато имате особено силно желание да пушите. Медитацията засяга мозъчните рецептори, които са свързани със зависимостите, като по този начин намалява желанието за пушене, алкохол и дори някои наркотици. Разбира се, няма да можете да се отървете от много сериозна дълготрайна зависимост само с "омм" сутрин и вечер. Но медитацията може да бъде отлично допълнение в борбата срещу тютюнопушенето, алкохолизма или пристрастяването към наркотици.

Как да медитирате

За да овладеете медитацията, не е необходимо да се записвате на курсове. Можете да започнете да се упражнявате сами у дома. Много е удобно - можете да правите медитация по всяко време на деня: сутрин, веднага след събуждане, или вечер, преди лягане, което също ще се отрази благоприятно на почивката и възстановяването на организма.

Като техника в началния етап дихателните упражнения са много подходящи: концентрацията върху самото дишане ще ви помогне да се фокусира умът ви, да се събере в една точка. Само това ще ви позволи да се освободите от голям поток от мисли и да се откъснете от ежедневните проблеми.

Преди да започнете медитация у дома, уверете се, че са изпълнени следните изисквания.

• Изберете място, където можете да бъдете сами.

• Домашните любимци трябва да стоят в друга стая, за да не ви разсейват.

• Изключете всички телефони, посветете това време само на себе си.

• Светлината може да е естествена, но не прекалено ярка, за да ви е по-лесно да се отпуснете и да се потопите в медитацията.

Можем ли да медитираме у дома, когато в забързаното ежедневие почти нямаме свободно време? Може ли да го правим, без да имаме учител?

• За начало можете да изберете всяка позиция на тялото, при която да можете да се отпуснете, а гръбначният ви стълб да остане изправен.

• Не настройвайте аларма или таймер за край на медитацията, тъй като това просто ще ви "изтръгне" от процеса. Всичко трябва да протича спокойно.

Как да медитирате, за да не заспите

Понякога начинаещите в медитацията питат какво да правят, ако по време на процеса на медитация тялото се успокои толкова, че човекът заспи. Ако сте седнали удобно и нищо не ви притеснява, тогава, разбира се, можете да заспите, но ако седите в Падмасана (Лотос) и тя все още не е напълно удобна за вас, тогава заспиването е изключено. Ето защо толкова често се подчертава важността на позицията, която медитиращият използва.

Можете да практикувате медитация в хоризонтално положение, но тук за начинаещите има по-голям риск да заспят. С опита за вас вече няма да има значение в каква поза медитирате.

Тратака

Тратака е добра техника за начинаещи. Всичко, което се изисква тук, е да се взирате в пламъка на свещ и да не мигате. В началото ще бъде трудно да задържите погледа си дори за една минута, но с практиката ще развиете стабилност на вниманието. Ако се уморявате бързо, можете да правите почивки за 20 секунди, като затворите очи.

Тревожността може да бъде инвалидизиращо състояние, с което не намирате начин да се справите. Тя кара прости ежедневни задачи да изглеж...

Ценността на тази практика е, че мисловният процес спира моментално. Спира се движението на очните ябълки, а с него - и бягането на мислите. Следователно в началния етап тази медитация е много добра само за да разберете какво е да спрете да мислите, което е ключово за медитацията.

Пранаяма

Използвайки пранаяма като един от методите на медитация, човек може да постигне значителни резултати в концентрацията на ума и неговата дисциплина, както и в балансирането на емоционалната сфера. Правилно изпълнената пранаяма пречиства както тялото, така и ума.

Като поддържате контрол над дишането, като го правите по-дълбоко, по-дълго, или като изпълнявате кумбхака - задържане на дъха - можете да постигнете добри терапевтични резултати. Но във всичко е необходима мярка, а що се отнася до кумбхака, не се препоръчва да я изпълнявате в началните етапи на овладяване на пранаяма. Просто се съсредоточете в дишането, докато усещате как въздухът влиза и излиза, преминава през органите, запълвайки белите дробове и след това бавно следете процеса на издишване.

Един от най-ефективните методи за медитация, които можете да използвате постоянно, е, като изцяло се съсредоточите в това, което правите. Това не само ще подобри качеството му, но и времето ще мине неусетно. Според Екхарт Толе изчистването на съзнанието от мисли помага не само да се потопите в настоящето и да намерите решение на различни предизвикателства, но и да спрете да създавате повече страдание в живота си.

Освен това, когато медитирате, не е необходимо да го правите в тишина - пуснете си подходяща медитативна или релаксираща музика.