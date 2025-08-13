Мюнхенският капан в Аляска и очакваната провокация срещу Зеленски

Светът тръпне в очакване на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин вдругиден в Аляска. Анализите са много, а неяснотите и въпросите - още повече. Мнозина политически коментатори обаче обръщат внимание на приликите с нещо, което Европа вече е преживяла преди близо 90 години - позорното Мюнхенско споразумение. Един от тях е известният руски социолог Игор Ейдман, който в прав текст пише, че подготвяната среща е ни повече, ни по-малко "копие на сценария" от Мюнхенския сговор.

Анализът му в Телеграм започва с привеждане на съобщението на CNN, че за срещата е повикан и украинският президент, но с немаловажното уточнение, че Зеленски няма да бъде допуснат до самата среща Тръмп-Путин, а всички срещи с негово участие по всяка вероятност ще се проведат след като Тръмп и Путин се договорят помежду си.

Ейдман припомня, че по време на Мюнхенското споразумение "чехословашката делегация също е била извикана в Мюнхен, но не е била допусната да участва в преговорите на "великите сили". Едва след като Чембърлейн, Даладие, Мусолини и Хитлер подписват Мюнхенското споразумение в 1 часа сутринта на 30 септември 1938 г., чехословашката делегация е била извикана в залата. След като прегледали основните му точки, чехословашките представители протестирали. Но в крайна сметка, под натиск на Великобритания и Франция, те подписали споразумението за прехвърляне на Судетската област от Чехословакия на Германия."

Руският анализатор посочва, че именно на това разчитат сега и Путин, а вероятно и Тръмп. "Съдейки по многобройните изтичания на информация в медиите, те искат да се споразумеят за прехвърлянето на неокупираната част от Донбас на Русия в замяна на прекратяване на военните действия", като добавя, че такова обещание от страна на Путин ще е само краткосрочно.

След това, пише той, "бандата на Тръмп ще се опита да принуди Зеленски да приеме това решение чрез груб натиск".

Така че, заключава Ейдман, "Путин се надява да получи чрез дипломация това, което не е успял да завладее във войната. И това е единствената цел на участието му в преговорите."

Анализаторът, подобно на мнозина други наблюдатели, предупреждава, че Путин далеч няма да се задоволи и с това, тъй като крайната му цел съвсем не е Донбас, а цяла Украйна. Затова пише: "Това е само първата част от плана му. Хитлер завладява Чехия, отслабена от позорното предаване на Судетската област, шест месеца след Мюнхенското споразумение. Путин разчита приблизително на същото."

Според руския анализатор Украйна "няма да се съгласи на такова срамно предаване на своята територия и хора". И е на мнение, че може да се очаква провокация срещу Зеленски докато той е в Аляска.

