Продажба на държавни имоти въпреки обещанието, разкрития за сделки в София и Шуменско

Докато правителството обявява, че спира продажбата на държавни имоти, се оказва, че такива сделки вече са извършени. В личния си профил във Facebook блогърът Боян Юруков обвини областния управител на София Стефан Арсов в неверни твърдения по темата. "Вчера областният управител на София Стефан Арсов настоя, че в почти 16-те месеца, когато е бил на поста, не е имало продажби на имоти държавна собственост. Беше цитиран на много места дословно, заедно с други нападки. Никой не си направи труда да провери. Всъщност, продадени са поне два имота", написа Юруков.

Той публикува и документи, показващи, че единият имот е продаден за 62 500 лв., а другият – за 81 000 лв. Става дума за сгради в кварталите "Връбница" и "Люлин".

По думите на Юруков в момента в София има планирани три търга за държавни имоти и един е в подготовка. Една от процедурите е насрочена за края на август. Още: Радев: Правителството на Пеевски се готви да продава държавни имоти, стягат най-големия грабеж

Не е само в София

Подобна ситуация се наблюдава и в страната. Две ветеринарни лечебници в Шуменско вече са продадени, въпреки че правителството обяви спиране на сделките с имоти с отпаднала необходимост. За това съобщава регионалният сайт "За истината".

Проверка в сайта на Агенцията за публични предприятия и контрол (АППК) показва, че в края на юли на електронни търгове са били обявени ветеринарните лечебници в село Тодор Икономово (община Каолиново) и в село Драгоево (община Велики Преслав). И двата имота са частна държавна собственост и са били обявени за продажба от областния управител Катя Иванова. Сделките вече са финализирани. Още: "Продължаваме промяната" с петиция срещу разпродажбата на хиляди държавни имоти

В Тодор Икономово лечебницата е в урегулиран имот от 800 кв.м, в който има няколко постройки – масивна сграда със застроена площ 84 кв.м, пристройка от 39 кв.м и гараж от 24 кв.м. Данъчната оценка е 7682 лв., а началната цена на търга – 34 920 лв. без ДДС. Търгът се е провел на 31 юли, като е имало един кандидат, купил имота с една стъпка над началната цена.

В Драгоево лечебницата е продадена за над 70 000 лв., при начална цена 9270 лв. без ДДС. Там са участвали няколко кандидати, които са наддавали активно. Имотът е с площ 3323 кв.м и сграда от 119 кв.м. Данъчната оценка е 8351 лв. Търгът е проведен на 24 юли.

На 6 август правителствената пресслужба съобщи, че ще поиска от парламента одобрение на програмата за продажба на имоти с отпаднала необходимост, като увери, че до тогава сделки няма да има.

"Обръщаме внимание, че към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват. С цел да не се допуска разпространяване на лъжи и внушения за политическа употреба, Министерският съвет предлага на Народното събрание отговорно да разгледа и обсъди предложеното решение и да го гласува", се казва в позицията на МС.

Фактът, че вече са продадени имоти, а други са обявени за търг в сайта на АППК, бе огласен първо от Юруков – преди кабинетът да прехвърли решението на парламента, където има мнозинство. Същото заявиха и от "Спаси София", припомняйки, че общинският съвет е поискал 30 имота от списъка с 4400 обекта, за да ги използва за детски градини и зелени площи.

Предисторията

Скандалът с продажбата на държавни имоти избухна, след като в списъка на "имоти с отпаднала необходимост" се оказаха гранични райони, римският амфитеатър в центъра на София, терени край морето, включително географски носове, защитени територии и други ценни обекти. Междувременно стана ясно, че Министерството на регионалното развитие е скрило списъка и е обявило, че ще иска парламентарно одобрение, за да го коригира и да отговори на исканията на местните власти. Още: Продажба на имот от "Александровска", предназначен за поликлиника, предизвика недоволство

Президентът Румен Радев определи действията като "най-големият грабеж от 90-те години насам".

"Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи, ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят", заяви той.

Скандалните промени в закона, позволяващи продажбата и на обекти от забранителния списък, бяха приети в последния работен ден преди лятната ваканция на парламента, късно вечерта и със скандал. Опозицията твърди, че решението е взето при липса на кворум. По-рано тази седмица президентът официално наложи вето върху измененията.

Припомняме, че по-рано днес със сутрешен пост в профила си във Facebook лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, обяви край на приватизацията и поиска закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) - институцията, която наблюдава и управлява държавни активи, организира търгове за продажба на държавни имоти и следи работата на държавните и общински предприятия.