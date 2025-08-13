Войната в Украйна:

20 надуваеми лодки за превоз на мигранти хванаха на наша граница

20 контрабандни надуваеми лодки задържаха митническите служители на ГКПП Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция. На 10 август, около 22:30 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке, с чужда регистрация. В зоната за митнически контрол водачът – турски гражданин, представя пред митническите служители документи за превозвана групажна стока от Турция за Германия и Нидерландия. Той е заявил, че няма друго за деклариране. Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна митническа проверка на превозното средство. В хода на проверката митническите инспектори откриват в товара пакети с 20 надуваеми лодки с подсилено дъно и приблизителни размери 8 метра дължина и 3,5 метра ширина, предава БГНЕС.

Контрабандните лодки са задържани и на водача е съставен акт по Закона за митниците за опит да бъдат пренесени стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.

За прекосяване на Ламанша

Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша.

В рамките само на последните около две седмици митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали 45 контрабандни надуваеми лодки от този вид, укрити в товарни автомобили със стоки от Турция за държави в ЕС, а от началото на годината са задържани на пункта общо 69 надуваеми лодки.

От Агенция „Митници“ припомнят, че в сътрудничество с британските институции, продължават работата по пресичането на трафика на така наречените „малки лодки“ през България.

