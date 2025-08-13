Разузнаването: Нов контингент севернокорейски военни пристига в Русия

В руските Курска и Белгородска област продължават да стоят севернокорейските войски, които бяха прехвърлени там преди месеци от Пхенян. Те обаче в близко време ще бъдат подсилени с нови групи военни, които ще бъдат транспортирани от Северна Корея. Това заявиха от Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР) на база свои данни. Както е известно от досегашния контингент от около 11 000 севернокорейци над половината или приблизително 6 000 загинаха в боевете с украинците. Сега новите попълнения се очаква да наброяват още около 6 000 души, заяви Вадим Скибицки, заместник-началник на ГУР в интервю за "Суспилне".

Първата партида от тези 6 000 военни наброява 1 200 души и ще пристигне в Руската федерация съвсем скоро, добави той. Москва планира да ги използва не само за пряко участие в боевете, но и за разминиране и възстановяване на инфраструктурата.

Скибицки отбеляза, че целта на Северна Корея с тези операции е военните й да придобият боен опит, и тя не крие това. Самият Ким Чен Ун официално потвърди, че въоръжените сили на страната му участват във военни операции срещу украинските бойци в Курска област.

Още: Мюнхенският капан в Аляска и очакваната провокация срещу Зеленски

Според информация на ГУР, въпреки загубите в жива сила броят на севернокорейците в руската армия, които се присъединяват като "доброволци", тепърва ще нараства.

Планът на Путин за срещата с Тръмп: Основният сценарий - спекулации (ОБЗОР - ВИДЕО)