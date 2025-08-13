Войната в Украйна:

Украйна остана без представител в Шампионска лига за пръв път от 20 години

13 август 2025, 10:56 часа 260 прочитания 0 коментара
Украйна остана без представител в Шампионска лига за пръв път от 20 години

За първи път от 20 години украински отбор няма да играе в основната фаза на футболната Шампионска лига.

Представителят на страната в основния клубен турнир на Европа през сезон 2025/26 Динамо Киев отпадна в третия квалификационен кръг след загуба от кипърския Пафос (0:1, 0:2) и ще трябва да играе в плейофа за Лига Европа.

Последният път, когато основната фаза на Шампионската лига се проведе без украински клубове, беше през сезон 2005/06. Тогава Динамо Киев загуби от швейцарския Тун (2:2, 0:1) във втория кръг на квалификациите, а Шахтьор Донецк не успя да се справи с италианския Интер в следващата фаза (0:2, 1:1).

Към момента са известни 29 от 36-те участници в предстоящата основна фаза на Шампионската лига. Последните 7 отбора ще бъдат определени на 26 и 27 август, когато ще се проведат реваншите от плейофния кръг. Жребият за общата фаза на турнира ще се проведе на следващия ден. 

Българският представител Лудогорец също отпадна в третия квалификационен кръг след загуба на реванша снощи от Ференцварош с 0:3.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Динамо Киев информация 2025
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес