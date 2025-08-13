Планът на Путин за срещата с Тръмп: Основният сценарий - спекулации (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин се готви да предложи на американския президент Доналд Тръмп изход от войната в Украйна – по време на срещата им в Аляска на 15 август. Това твърди Дмитрий Суслов – той е представен от италианския ежедневник Corriere della Sera като съветник по външната политика на Кремъл. Суслов обаче не е официално посочен като такъв на официалния сайт на Кремъл, той води предаване по руския "Първи канал" и е зам.-директор на Центъра за комплексни европейски и международни изследвания.

Суслов обаче твърди, че Путин се е подготил с два сценария като развитие на срещата. Първият – Русия и САЩ се договарят двустранно да бъде спрян огъня в Украйна, без да се взема предвид какво мисли Киев. Евентуално тази договорка включва изтегляне на украинската армия от Донбас, а в замяна руската армия да се изтегли от област Суми, Харковска област и Днепропетровска област. В Суми и Днепропетровск руските сили имат изключително минимално присъствие, докато в Харковска област е и град Купянск, където руската армия в момента държи инициативата. И още – Украйна никога да не влиза в НАТО, а Украйна да стане федерална държава т.е. по-голяма автономия на отделните региони (и възможност за външна намеса) и да има "демилитаризация" – Още: Страх от предателство: Знак за внимание за Европа и Украйна преди срещата Тръмп – Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Втори сценарий – ако Украйна и ЕС не приемат първия, тогава Тръмп да спре всякаква военна помощ за Киев, включително да продава американски оръжия на Европа и тя след това да ги прехвърля на Украйна. Дали това е реалистично е съвсем отделен въпрос. Ако обаче станело така, според цитираното от Corriere della Sera от казаното от Суслов, "това ще ускори поражението на Украйна и пълния ѝ крах". Уж съветникът на Кремъл добавя, че Тръмп много вероятно щял да приеме описания план на Путин, защото бил в трудно положение с въпроса за вторични санкции срещу руския петрол, което можело да доведе до икономическа война на САЩ с БРИКС. Ако обаче приемел плана на Путин, Тръмп щял да извлече изгода, смята руският анализатор. Още един интересен факт за Суслов – в Уикипедия той директно е описан и с думичката "пропагандист" – Още: Джей Ди Ванс: Спираме финансирането на войната в Украйна, Европа може да купува оръжие от нас (ВИДЕО)

Настроения преди срещата

Същевременно украинският президент Володимир Зеленски коментира изрично, че срещата на Тръмп и Путин е важна стъпка, обаче не може да има нищо договорено между тях за Украйна, с което Украйна не е съгласна. Зеленски изрази отново подкрепа за Тръмп, но подчерта, че разговорът му с Путин е важен и за двустранните отношения на САЩ с Русия. Не може да има договорка за Украйна без Украйна – истински вярвам, че президентът на САЩ го разбира, каза украинският президент. Той изрази увереност, че "със сигурност" ще има тристранна среща между него, Тръмп и Путин. "Не знам датата – но ако искаме да спрем войната, ще е скоро. И ще има определени въпроси, които ще бъдат обсъдени на нея", каза още Зеленски:

"A trilateral meeting with Trump and Putin is planned, but its date has not yet been set." - Zelenskyy.



He also stressed that the meeting between the US and Russian presidents in Alaska will matter only for bilateral relations. No decisions on Ukraine will be made there — and… pic.twitter.com/TDvQqevkK7 — WarTranslated (@wartranslated) August 12, 2025

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит също беше принудена да коментира темата за среща Тръмп – Зеленски – Путин. Тя каза, че сегашната среща в Аляска идва защото Путин помолил Тръмп за среща. "Целта за президента (Тръмп) е да си тръгне от тази среща като е разбрал по-добре как да бъде спряна войната в Украйна", каза Левит и добави, че Тръмп се надява след това да има тристранна среща с Путин и Зеленски, за да се сложи окончателен край на войната.

Reporter: Why not invite Zelensky? Whose decision was it to not invite him?



White House: This meeting came about because Putin asked Trump to meet. pic.twitter.com/7Iuyv52ujw — Clash Report (@clashreport) August 12, 2025

"Може да има размяна на земи, може да има отстъпки, никой няма да е щастлив, но ако някой може да го постигне (край на войната в Украйна), това е президентът Тръмп", заяви пред Fox News американският министър на отбраната Пийт Хегсет. Хегсет не изключи възможността и той да присъства на срещата в Аляска, макар че го каза с известна доза смях:

❗ Pentagon chief says land swaps will be discussed in Alaska



“There will be concessions. Nobody will be happy,” Pete Hegseth said, commenting on the upcoming meeting between Trump and Putin.



The defense secretary noted that the United States adheres to the concept of “peace… pic.twitter.com/DINbrn2MUy — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика няма промяна на военната активност в Украйна на дневна база. На 12 август са станали 165 бойни сблъсъка, с 3 по-малко спрямо 11 август, според официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 183 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 45 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5120 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 150 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 4166 FPV дрона, което е с около 800 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 47 отбити руски пехотни атаки там. Още 28 са спрени в съседното Новопавловско направление. 23 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а 17 – в пограничния район на област Суми и Курска област. Няма други направления, където да е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки. За Покровското направление украинският генщаб специално посочва, че Родинско е мястото на основните боеве като фронтова линия на север от Покровск:

Що се отнася до Покровското направление, което пак е основен фокус за бойните действия в Украйна, Зеленски също направи коментар, цитиран от УНИАН. Украинският президент заяви, че загубите на руската армия в това направление са 3 пъти по-големи от украинските. Той каза, че на 11 август например са убити 500 руски войници и са ранени още 500, а са загинали 18 украински войници, 79 са изчезнали и 243 са ранени. Руснаците имат превъзходство в артилерията от 2,4:1, а откъм FPV дронове украинците водят с 1,4:1. Зеленски добави, че руснаците прехвърлят подкрепления от Суми и Курск към Покровското направление.

"Готвят се за настъпателна операция, смятаме, в 3 направления - Запорожие, Покровско и Новопавловско. Смятаме, че идват около 15 000 допълнителни войници в Запорожие, около 7 000 допълнително за Покровско и може би 5000 допълнително в Новопавловско, то ще е трето по приоритет (направлението е това, което води към Днепропетровска област). От 53 000 руски войници в Суми и Курск смятаме, че близо 30 000 сега ще бъдат премерстени в изброените 3 направления", заяви Зеленски. Според него, цялото прехвърляне на резерви ще завърши до септември.

🇷🇺Pokrovsk-Kostiantynivka ORBAT

The recent battles were shaped by three key aspects:

1. Forming of infiltration groups south of Pokrovsk in the 2nd CAA AO

2. Gradual redeployment of 51st CAA Units towards Rodyns'ke

3. Heavy fighting along Popiv Yar-Katerynivka line by the 8th CAA pic.twitter.com/QXH4F5YIdU — Unit Observer (@WarUnitObserver) August 12, 2025

Анализаторът на "Карнеги" Майкъл Хофман също коментира ситуацията при Покровск и по-точно данните за руски напредък от между 11 и 18 километра, дори отвъд Добропиля (Добро поле). Той е категоричен, че не става въпрос за систематичен руски напредък, а за действия на малки руски щурмови групи, между 2 до 6 войници в група. Става въпрос за сива зона, руснаците търсят възможност да се укрепят на достатъчно добри позиции зад основната все още линия на боеве (при Родинско). Украйна държи фронта при дефицит на войници и дронове (самият Зеленски коментира, че съотношението на FPV дронове от 1,4:1 в полза на Украйна в Покровското направление лесно може да стане дори 2,5:1, но липсват пари), но може да допусне такива щурмови групи през територии, в които няма достатъчно покритие с FPV дронове или няма по-гъсто установени укрепени позиции. Отделно, руснаците бомбардират много с авиобомби, за да осигурят възможност на малките си групи да напредват, обобщава Хофман. Според него обаче много често Въоръжените сили на Украйна поддържат позиции за локални контраатаки срещу руски щурмови групи зад основните украински защитни позиции в даден участък на фронта, а не пред него и това е грешка, защото операторите на FPV дронове все още не могат да вършат абсолютно всичко, трябва и пехота. Колкото до Добропиля – рано е за каквито е да е оценки за колапс или не, подчертава Хофман.

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", също коментира отново Покровското направление. Той подчертава – съвременната война на бойното поле в Украйна вече изключва някакви големи пробиви с танкове и бронирана техника, отдавна тактиката е малки щурмови групи да успяват да избегнат по-укрепени участъци и да напреднат, за да се укрепят някъде по-напред и да чакат постепенно идващи подкрепления, с чиято помощ да разширяват контрола. Въпросът с Добропиля е кой и как е допуснал на такова разстояние да дойдат такива руски групи, движещи се пеша или с мотори/бъгита. Неговият колега Станислав Бунятов, украински оператор на военни дронове, добавя в своя канал в Телеграм, че вече в този участък на фронта има по-опитни командири и това, че руски щурмови групи са отишли толкова напред от основните руски сили всъщност дава възможност да бъдат елиминирани преди да успеят да разширят фланговете на все още тънкия клин - Още: Вяра в САЩ, че Тръмп има как да постигне истински мир в Украйна. Червена лампа на фронта (ОБЗОР – ВИДЕО)

Всички тези анализи обаче са осмяни от руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", който коментира, че дори Зеленски трябвало да бъде впрегнат да говори успокоително, защото имало откровена паника. Украинското командване "Днепър" уточнява, че наличието на малки руски щурмови групи в даден район не значи, че руснаците контролират района, контрира задочно ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът обаче признава, че това е голям руски тактически напредък, но и цитира руски военни канали, които изразяват съмнение, че този напредък ще бъде консолидиран и укрепен именно заради опасността от украински флангови удари поради големия терен, който малкото руски войници в случая са покрили.

Продовжуючи тему пекла логістики на Покровському напрямку та на Донеччині в цілому,та постійний контроль ворожих FPV-дронів в повітрі.

(в цьому відео можете побачити їх на Добропіллям та Покровськом)

Відео від Олександра "Кочівника" Афанасьєва pic.twitter.com/TGY7NUef8S — Мисливець за зорями (@small10space) August 12, 2025

За Лиманското направление друг популярен руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, казва, че руската армия е превзела селцето Зелени Гай - това е потвърдено от геолокализирани видеокадри. Селцето е важно за бъдещ руски напредък към Борово и южния фланг на Купянск. А за Покровското направление – вече имало укрепени руски позиции в източните покрайнини на Родинско т.е. северно от Покровск.

Украйна се превърна и в първата държава в света, в която се правят тестове Starlink да минава през телефони, а не през специални комуникационни панели:

Ukraine has become the first country to test Starlink Direct to Cell, turning ordinary smartphones into satellite terminals, Digital Transformation Minister Mykhailo Fedorov announced. Testing starts today, marking a major step in expanding connectivity even in remote or… pic.twitter.com/U9NrIOj4Fw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 12, 2025

Според актуалната сводка на украинските ВВС, тази нощ Русия е изстреляла 49 дрона клас "Шахед" и 2 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23. И двете балистични ракети са свалени, както и 32 дрона. На 15 места е имало удари от руски дронове, от общо 17 дрона – но украинските ВВС не посочват повече конкретика – Още: Поне две руски рафинерии и руски завод станаха цел на украински дронове