Войната в Украйна:

Оръжия, корупция и сянката на Кремъл: Как в Украйна гледат на акцията на българската прокуратура?

13 август 2025, 09:26 часа
На 12 август българските правоохранителни органи започнаха мащабни акции срещу известни местни търговци на оръжие по искане на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна. Макар че първоначално операциите изглеждаха насочени към корупция при продажбата на оръжие на Украйна, според последни данни разследването може да проучи и незаконния трансфер на оръжие към Русия, което е много по-тежко обвинение. Така описва ситуацията специализираното украинско издание Defense Express.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков потвърди провеждането на обиските, като отбеляза, че все още няма задържани и обвинени. Той заяви, че българските акции са в резултат на украинска молба, свързана с текущо дело за завишени цени на оръжия. Българската национална телевизия обаче съобщи, че подозренията за нарушаване на международни санкции и доставка на оръжие за Москва са станали част от разследването.

Кои фирми са разследвани?

Една от основните цели е Sage Consultants ("Сейдж Консултантс" АД) - един от най-големите търговци на оръжие в България. Фирмата е свързана с бизнесмените Генчо и Христо Христови, за които малко се знае публично. Говори се, че през 2019 г. Христо Христов е купил луксозен апартамент в Бевърли Хилс. Дейността на компанията обаче е обект на интензивен мониторинг.

По-рано тази година българският гражданин Петър Мирчев беше арестуван в Испания по искане на американските власти за предполагаемо доставяне на оръжие на мексикански картел. Според информацията - оръжията са били доставени от компания, свързана с Христови. Планираните продажби са включвали противотанкови системи и дронове – технологии, доказали се на бойното поле, чието прехвърляне към престъпни организации поражда сериозни опасения за сигурността, пише украинското издание.

Русия е под прожекторите

Разследващите сега са изправени пред възможността същите канали за доставки да са били вкарани в употреба в полза на военните действия на Русия. Анализатори предупреждават, че Москва активно е използвала черния пазар, за да замести загубеното във войната оборудване, да заобиколи санкциите и да поддържа операциите на фронта. Прекъсването на такива канали в Европа би представлявало стратегическа полза за Украйна и нейните съюзници.

Производственият капацитет на българската отбранителна промишленост, съответстващ на съветските стандарти, я прави ценен източник на оръжие за Украйна. Износът от страната ни редовно присъства в арсенала на украинските отбранителни сили. Това, в съчетание с географското положение и производствената база на страната, поставя България в деликатна позиция в търговията с оръжие - както законна, така и незаконна, отчита отчита Defense Express.

Засега властите в София запазват мълчание, докато разследването продължава. Може да се разкрият важни доказателства за трансгранични мрежи за трафик, но подсказката е за по-голяма и по-неясна картина на това как съвременните конфликти се преплитат с организираната престъпност.

Тази история все още се развива и по-нататъшни разкрития могат да променят нейния обхват от национален корупционен скандал до голям международен случай, свързан със сигурността, посочва украинската медия, специализирана във военните действия и политиките за сигурност.

