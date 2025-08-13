ПСЖ - Тотнъм: Кога и къде да гледаме мача за Суперкупата на Европа?

Тази вечер отборите на Пари Сен Жермен и Тотнъм се изправят един срещу друг в мач за Суперкупата на Европа. Носителят на Шампионска лига и носителят на Лига Европа ще се срещнат на местния стадион в Удине (Италия), за да определят кой да вдигне първия трофей на УЕФА за новия сезон 2025/26. Това ще бъде първи официален мач и за двата тима през новата кампания.

ПСЖ - Тотнъм: Начален час и ТВ

ПСЖ се представи уникално през миналия сезон, спечелвайки требъл. Тотнъм пък разочарова във Висшата лига, но успя да стигне до трофея в Лига Европа. Въпреки това Анге Постекоглу не запази работата си, като бе заменен от Томас Франк. "Шпорите" се активизираха на трансферния пазар това лято, за да заздравят състава си, докато парижани са по-тихи заради силния състав, с който разполагат.

В колко часа започва Суперкупата на УЕФА

Все пак и в ПСЖ имаше вътрешен трус, след като стана ясно, че Джанлуиджи Донарума е изваден от състава и дори не е в групата за мача с Тотнъм. Донарума вече се сбогува болезнено с ПСЖ, като заяви, че "някой" е решил, че няма място в клуба. Така ПСЖ ще играе с друг титулярен вратар срещу Тотнъм и генерално през сезона. А срещата за Суперкупата на Европа е тази вечер от 22:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи ПСЖ срещу Тотнъм

Мачът между ПСЖ и Тотнъм ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Телевизиите, които ще предават сблъсъка за Суперкупата, са bTV Action и Max Sport 3, както и онлайн на Voyo.