13-ата Нощ на театрите ще бъде на 15 ноември (ВИДЕО)

За 13-а година Европейската инициатива Нощ на театрите ще събере стотици културни събития в рамките на няколко часа. По традиция всяка трета събота от ноември в десетки държави в Европа "властва" театралното изкуство, а през 2025 година датата на Нощта е 15 ноември, съобщават организаторите. Основното послание на българското издание на емблематичния театрален форум е "Нощният живот на театъра".

Още: Александър Кънев: Отегчават ме представления, които нямат смелост и въображение

За концепцията организаторите разказват: "Романтично се завръщаме към нещо, което беше в основата на Нощта още при нейното създаване: нощното театрално приключение, което за кратко време ни пренася в една вълшебна и вълнуваща реалност, в която преживяваме театралното изкуство".

Какво ни очаква на 13-ото издание на Нощ на театрите

Дарин Ангелов, фотограф: Цвети Петрова

Много любими български творци и тази година застават с лицата си като посланици на инициативата – драматургът Александър Секулов, актьорите Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Христо Петков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, прима балерината Марта Петкова и премиер-солистът Никола Хаджитанев. Всички те ще са гости в традиционното Live студио и участници в емблематичния фотографски проект "Нощни персонажи".

Още: 20 бързи въпроса към... актрисата Симона Халачева

Освен във вълнуващи черно-бели кадри, дело на фотографа Драгомир Спасов, посланиците ще станат част и от noir видеопоредица, по която работят режисьорът Илия Стоянов и операторът Петър Райжеков. Сюжетът на фото и видеоразказите се случва в емблематичен нощен бар – The Scene, в сърцето на София. "Идеята за noir се роди почти първосигнално като асоциация с Нощта. В нощния noir героите не са такива, каквито изглеждат. С тази поредица искаме да разкрием техните лица, които остават скрити от света – лицата, които само Нощта може да види" – разказва режисьорът Илия Стоянов. Част от видеата под формата на тийзъри вече се завъртяха в социалните мрежи и онлайн пространството.

За Нощ на театрите

Повече от шестотин хиляди е броят на зрителите, които преживяваха театралното изкуство в изминалите 12 издания в България. Нощта на театрите е един от най-мащабните театрални проекти и е част от Календара на културните събития за 2025 г. на Столична Община. Реализира се с творческата подкрепа на продуцентска компaния SHOOT.

Зад идеята за Нощ на театрите стои Елеонора Роси (театрален режисьор, актриса и преподавател по Драма в Театралната консерватория в Льо Ман, Франция). Нейният концептуален план "LA NUITÉE - THE INTERCULTURAL NIGHT OF EUROPEAN THEATER" поставя началото на Европейската нощ на театъра. "LA NUITÉE" е специално събитие, което празнува Европейския театър.

Още: Николай Урумов: Смея да кажа, че познавам много добре българина

"Европейска нощ на театъра" е международна инициатива, обединяваща театрални компании от цяла Европа. Нощта е иновативна интерпретация на театралното изкуство, която е насочена към развитие на публиките и пълноценното им участие в културния контекст на всяка от държавите-участнички в проекта. Нейната мисия е да показва театралната креативност във всички форми, обединявайки творческите индустрии, разширявайки театралната мрежа чрез обмен на идеи и опит и привличайки публики от всички възрасти.