Огромна неяснота с бъдещето на един от най-големите таланти на ЦСКА и любимец на Сектор Г

Бъдещето на един от най-големите таланти на ЦСКА и любимец на Сектор Г е обвито в мистерия. Става въпрос за 19-годишното крило на „армейците“ Илиан Антонов. Това съобщиха колегите от „БГНЕС“. Фланговият футболист има договор с „червените“ до лятото на 2026-та като от 1 януари той ще е свободен да преговаря с всеки един друг клуб, където да премине без пари, след като споразумението му с родния гранд изтече.

Договорът на Илиан Антонов с ЦСКА изтича

Според информациите ръководството на ЦСКА все още не е започнало преговори с Илиан Антонов за подновяването на неговия договор. Това не се харесва на привържениците на клуба, които се притесняват, че „червените“ ще го изпуснат без пари.

По подобен начин през лятото от тима си си тръгнаха Станислав Шопов, Джонатан Линдсет и Марселино Кареасо. Тогава шефовете на „армейците“ бяха обявени в некомпетентност и аматьорщина, след като много късно стартираха преговори с триото за подновяването на договорите им. В крайна сметка Шопов, Линдсет и Кареасо отказаха да преподпишат своите контракти и напуснаха като свободни агенти.

Пауло Нога е решил крилото да не води подготовка с ЦСКА

Колегите от „БГНЕС“ също така разкриха защо Илиан Антонов не е бил част от подготвителния лагер на ЦСКА в Австрия това лято. Причината е, че тогавашният спортен директор на „армейците“ Пауло Нога еднолично е взел решение младият футболист да остане в България и да се готви с дубъла на „червените“.

