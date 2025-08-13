Въпреки приходите от мита: Бюджетният дефицит на САЩ расте заплашително

Бюджетният дефицит на САЩ нарасна с близо 20 процента през юли до 291 милиарда долара въпреки скока на приходите от мита, които достигнаха почти 21 милиарда долара, като разходите се увеличават по-бързо от приходите. Това съобщи американското финансово министерство, цитирано от Ройтерс. Дефицитът през юли се увеличи с 19 процента, или с 47 милиарда долара спрямо същия месец на 2024 г.

Приходи и разходи

Приходите нарастват с 2 процента, или с 8 милиарда долара, до 338 милиарда долара, но и разходите скачат с 10 процента, или с 56 милиарда долара, до 630 милиарда долара.

По-малкото работни дни през юли тази година, отколкото през юли 2024 г., води до корекция на приходите с около 20 милиарда долара, което намалява дефицита до около 271 милиарда долара, посочиха от министерството на финансите.

От началото на фискалната година обаче, дефицитът на САЩ се увеличава със 7 процента на годишна база до 1,629 трилиона долара.

И приходите, и разходите се увеличават до рекордно голяма сума за 10-месечния период – съответно с 6 процента до 4,347 трилиона долара и със 7 процента до 5,975 трилиона долара.

Нетните постъпления от митнически такси през юли достигат до около 27,7 милиарда долара от около 7,1 милиарда долара през същия месец на миналата година заради по-високите тарифи, наложени от президента Доналд Тръмп, обясни служител на Министерството на финансите на САЩ.

Сумата до голяма степен е в съответствие с увеличението на митническите постъпления през юни.

Данните за потребителските цени в САЩ през юли, публикувани вчера, показаха поскъпване на някои чувствителни към митата стоки като мебели, обувки и авточасти, което обаче беше компенсирано от по-ниските цени на бензина.