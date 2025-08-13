Войната в Украйна:

Важна среща: Евролидерите и Зеленски предупреждават Тръмп къде да внимава с Путин

13 август 2025, 09:49 часа 44 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп ще проведе видеоразговор с украинския държавен глава Володимир Зеленски и висши европейски лидери днес, преди да се срещне с диктатора Владимир Путин в Аляска на 15 август. Видеоконференцията се очаква да се състои на 13 август в 15:00 часа българско време и в нея ще участват Тръмп, Зеленски, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, италианският премиер Джорджа Мелони, полският премиер Доналд Туск, финландският президент Александър Стуб, британският премиер Киър Стармър и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Очаква се генералният секретар на НАТО Марк Рюте също да се включи в разговора чрез видеоконферентна връзка.

Срещата е организирана от Берлин, като говорител на германското правителство заяви пред Reuters, че след видеоконференцията Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще разговарят поотделно с европейските лидери. После ще се проведе онлайн среща на "коалицията на желаещите" – група от страни, които работят по план за подкрепа на Украйна със сили и средства на място в случай на прекратяване на огъня.

Великобритания предупреждава Макрон и Мерц

Лондон е помолил Макрон и Мерц да не коментират разговорите на Тръмп с Путин, съобщава британското издание The Telegraph. Великобритания се опасява, че публичните искания от Европа могат да имат обратен ефект и да провокират Тръмп да изключи лидерите от Стария континент от мирния процес в Украйна.

Същевременно Кремъл се надява да принуди Тръмп да приеме условия, които са благоприятни за Москва и неприемливи за Украйна, а след това да обвини Киев, че саботира мирния процес.

Риск от сделка, неблагоприятна за Украйна

Шестима висши европейски служители заявиха пред Reuters, че виждат риск Русия и САЩ да постигнат споразумение, което е неблагоприятно за Украйна и Европа. Ето защо европейското единство ще бъде от решаващо значение.

Европейските лидери преди дни излязоха със съвместна декларация в контекста на срещата между Путин и Тръмп. В документа те подчертават, че считат за най-ефективен подход този, който съчетава активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Русия. Те призовават за гаранции за сигурността на Украйна и за прекратяване на огъня или намаляване на мащаба на военните действия преди началото на преговорния процес. В изявлението се подчертава ангажиментът на европейците към принципа за недопустимост на промяна на международните граници със сила, както и безусловното право на Украйна да участва в определянето на "пътя към мира".

"Настоящата линия на контакт трябва да стане отправна точка за преговорите", се казва в изявлението.

Европейските лидери похвалиха усилията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната и изразиха готовност да сътрудничат с него и Володимир Зеленски "в името на мира в Украйна".

