Едгар Кейси: Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб

Няма съмнение, че хората са привлечени един към друг, но какво го причинява? Случайната среща между двама души просто случайна ли е или е предопределена? Какво мотивира хората да търсят нещо, което не могат да дефинират напълно, или имат чувството, че търсят някого, когото никога не са срещали? Някакъв неопределим импулс ли е отговорен за това неизбежно пресичане на животи, което в крайна сметка събира двама души? Законно и целенасочено ли е или е случайно и неволно? Дали това е нещо биологично, емоционално или интелектуално, или е дори повече, отколкото може би сме си позволили да си представим? Играе ли съдбата роля в живота ни? Каква е динамиката на сродните души и привличането между душите и какво влияние имат тези сили върху всички индивиди? Уникални отговори на подобни въпроси могат да бъдат намерени в творчеството на Едгар Кейси (1877-1945) - един от наистина забележителните мъже на ХХ век.

Учителят Дънов: Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви - той ви обича

Какво се разбира под сродна душа във връзка с духовното развитие - „Тези от всяка секта или група, където има отговор един на друг; както би било перото към жлеба, шипът към вдлъбнатината; или във всяко друго подобно място, където те се допълват един друг - това е, което се разбира под сродна душа. Не от гледна точка на физическо привличане, а от гледна точка на умствена и духовна помощ.“

От гледна точка на Кейси, темата за сродните души не е просто физическо или сексуално привличане; вместо това, това е връзка, неразривно свързана със собствения процес на духовна еволюция и растеж на индивида.

Може би поради дълбоко вкорененото желание да се намери перфектният партньор, тази „друга половинка“ или специален човек, с когото да направим живота си пълноценен, днес съществуват различни погрешни схващания за природата на сродните души. За някои концепцията за сродни души, съдържаща се в материалите на Едгар Кейси, може да изглежда доста различна от тази, която е популяризирана от съвременното общество. От гледна точка на Кейси, сродната душа определено не е другата половинка на индивида, която по някакъв начин позволява на този човек да стане пълноценен. Привличаме се от друг човек на душевно ниво не защото този човек е нашето уникално допълнение, а защото, като сме с този индивид, по някакъв начин получаваме тласък да станем цялостни.

Сродните души в крайна сметка са онези взаимоотношения, които помагат на всеки индивид в неговото духовно развитие и неизбежното постигане на цялостност на душевно ниво.

„Удовлетворението и щастието са различни елементи, но и двата са от ума - въпреки това, между тях трябва да съществуват физически условия, за да могат да бъдат съвместими или за да може умът да бъде доведен до положение, в което и двамата да са доволни.“

„Действай към жена си или към собствените си дейности така, както би искал тя или другите да се отнасят към теб. Не искай повече, отколкото даваш. Не изисквай повече, отколкото си позволил или позволяваш да се изисква от теб. Бракът, такава връзка, е единство на целта. Ако няма единство на целта, не може да има хармония. Това може да се постигне не само от самия теб – защото помни, ти създаде голяма бъркотия в преживяването преди това – ти страдаше за това! По-добре го поправи сега, или ще бъде десет пъти по-лошо следващия път!“

Тълкуванията на Кейси твърдят, че хората са привлечени един към друг за целенасочено преживяване. По същество тази цел е както да се разрешат проблеми и предизвикателства, създадени в миналото, така и да се продължат всички положителни взаимодействия, които са започнали един с друг. Добри или лоши, нашите взаимоотношения продължават точно оттам, откъдето сме ги прекъснали. Има приемственост на предишни модели, цели и идеали. Привличането, което можем да изпитваме към определени личности в живота си, се случва на ниво душа и според Кейси, дали тези преживявания от минал живот са били за „благо или нещастие“, не пречи на настоящото привличане. В крайна сметка, дали е най-добре двама души да издигнат привличането си до връзка за цял живот, трябва да се основава на нещо по-голямо от физическото привличане и желание.

Тъй като желанието, привличането и любовта могат да произхождат от нивото на душата, как могат хората да разграничат потенциална дългосрочна връзка от такава, в която просто има привличане, за да се преодолее нещо от миналото? Кейси предполага, че истинската любов в крайна сметка се изразява най-добре като „даване в действие“, където човек не се интересува от това, което се получава в замяна. Докато желанието е чувство или състояние, при което човек иска да привлече някого или нещо към себе си, истинската любов е израз на емоция, енергия или активност, която се отправя към другите, без да се замисля какво получава в замяна. В крайна сметка целта на всички взаимоотношения е духовно развитие. Поради тази причина, хората, които желаят да разграничат кармична връзка от целенасочен настоящ съюз, биха могли да се запитат: „Прави ли ме тази връзка по-добър човек? Предизвиква ли ме и ме развива? Насърчава ли ме да стана по-балансиран, щедър човек? Изважда ли тази връзка най-доброто от мен?“

През 1937 г. двадесет и деветгодишен мъж помолил Едгар Кейси да опише най-добрите мотиви за брак. В тълкуването се посочва, че има огромна разлика между физическото желание и умственото/духовното сътрудничество и другарство. Ако един брак се основава предимно на желание и физическо удовлетворение, той не може да успее. Вместо това, една успешна връзка трябва да съдържа съвместен духовен подтик, който обединява двойката в служба един на друг, както и на Бог.

Сродната душа е човек, към когото сме привлечени в настоящето, защото сме били заедно в миналото. Това е връзка, в която всеки има възможността да бъде безценна помощ за личностното израстване на другия.

„Помнете, че любовта е даване; тя е растеж. Тя може да бъде култивирана или да бъде изпеклена. Безкористността от страна на всеки е необходима. Помнете, че съюзът на тяло, ум и дух в брак не трябва да бъде заради желанието на себе си, а като едно цяло. Любовта расте; любовта издържа; любовта прощава; любовта разбира; любовта пази тези неща като възможности, които за другите биха се превърнали в трудности.

Тогава не стойте неподвижно и не очаквайте другият да прави всичко, което дава, нито всичко, което прощава; а го направете по-скоро унисон и целта на всеки да бъде това, което е допълнение един към друг, винаги.“

Джон и Пеги Карлсън се събират в колежа заради взаимния си интерес към музиката. Джон е роден в Китай в семейството на християнски мисионери, а Пеги израства в малък град в Мичиган. Въпреки че статистическите шансове да се съберат може да са изглеждали астрономически при такова начало, това все пак се е случило.

Те са били женени в християнската вяра, отгледали са пет деца и въпреки че животът им не е бил лесен, никога не е бил скучен. След години на съвместно преподаване и служение, те стигнали до убеждението, че „съпругът и съпругата трябва да правят нещо заедно, в което могат да бъдат екип“. Интервю с Пеги разкри какво е научила и преподала в дългата си връзка.

„Ако можех да помогна на младите двойки да осъзнаят, че не се събират случайно. Едно от трудните неща в това да си партньор е, че често привличаш някой много различен от теб. В началото си мислиш, че човекът те игнорира или не му пука за теб, защото не харесва същите неща, които харесваш и ти. Научи се да уважаваш различията, да ги цениш. Позволи си да бъдеш поучаван от другия човек и помни какъв дар е да имаш партньор.

Едгар Кейси заявява, че винаги, когато имаме емоционална реакция към друг човек (положителна или отрицателна), можем да бъдем сигурни, че има още нещо, което да научим. Ако искаме да видим върху какво трябва да работим духовно, всичко, което трябва да направим, е да се огледаме за хората в живота си, които ни подлудяват. Ако искаме да видим с какво трябва да работим, просто се огледайте за хората, на които наистина се възхищаваме. По този начин ще започнем да виждаме собствените си силни и слаби страни, изобразени в другите. Осъзнаването на тази динамика може да ни даде съвсем различно отношение към цялото човечество. Кейси вярвал, че когато опознаем истинската си индивидуалност, ще открием и връзката си един с друг. Ще осъзнаем също, че с Бог като наш Родител, всички ние сме деца на едно и също семейство.

От гледна точка на Кейси, втората стъпка в създаването на взаимоотношения със сродни души е установяването на съзнателен идеал. Най-просто казано, идеалът е духовна мотивация или намерение, което се превръща в основната основа за това, защо правим това, което правим. След като установим подходящо намерение, можем да създадем модели на поведенчески реакции, които са здраво основани на духовен идеал, а не на предишните ни начини на поведение. Често пъти хората установяват, че след като непрекъснато са преживявали определен тип предизвикателни взаимоотношения с друг човек, е трудно да ги променят. Причината е, че е създаден негативен модел до такава степен, че всичко, което трябва да направят, е да мислят за този човек и той да изпитва същите нива на фрустрация и раздразнение от себе си - дори когато човекът го няма наоколо. Някои от нас толкова свикват с това чувство, че продължават да го търсим в други взаимоотношения и носим негативния модел през целия си живот в нещастни ангажименти.

Кейси предполага, че вместо непрекъснато да реагираме на предишни преживявания, установяването на съзнателен идеал позволява на индивида да действа върху взаимоотношенията, давайки им потенциал за по-положителна посока.