Животът до мечки и вълци: В наша съседка говорят за "див ренесанс"

В гръцкото село Нимфео се наблюдава своеобразен "див ренесанс", тъй като животът до вълчи и мечки е възможен, пише гръцкото издание Kathimerini, уточнявайки, че опазването на природата среща традицията, едно село се адаптира към живота редом с завръщащите се диви хищници на Гърция. "Това беше една от най-красивите гледки, които някога съм виждал: три грациозни риса играеха като кученца точно пред нас, докато малко по-нататък два бели арктически вълка крачеха с тихо величие покрай оградата на Вълчия резерват. Тук дванадесет вълка споделят дома си с осем чакала, пет сърни, пет риса, един благороден елен и тридесет гръцки овчарски кучета, порода, която Арктурос отглежда и предоставя на животновъдите. Тези кучета са по същество мостът между хората и дивата природа, пазейки стада и възпирайки мечки и вълци", пише авторът на статията Олга Чарами. 

И все пак наблюденията на диви животни в селата стават все по-чести, което буди безпокойство. „Често чувам възрастни местни жители да казват, че мечки е имало в изобилие и в миналото, но никога не са идвали в селата“, отбелязва Караманлидис. „Но тогава нямаше магистрали като Егнатия Одос, нямаше неконтролирано разполагане на вятърни паркове или пътно строителство и много по-малко горски пожари, които да нарушават екосистемата. Планините вече не са само тяхни; те са притиснати, така че неизбежно се преместват в населени места.“ Той добавя: „Този ​​натиск е сред най-големите заплахи, пред които са изправени. Гърция постигна забележителен напредък в защитата на двата вида, но бъдещето им далеч не е сигурно. Тук винаги е имало мечки и вълци, но въпреки това веднъж ги докарахме до ръба на изчезване – това може да се случи отново.“

В целята планинска верига Пинд много села са изоставени и са се превърнали в част от гората и давайки на дивата природа малко индикации, че някога са живели хора там.

Ламброс Крампокукис прекарва седмици, посещавайки близките полета ежедневно, за да прогони Марта, млада мечка, наскоро пусната обратно в дивата природа, която търсеше лесна храна сред посевите. Тя бързо се научи и се оттегли в планините.

„Не можете да оставяте боклуци навън и да очаквате вълк да избере да ловува вместо това, нито можете да оставяте плодове да висят по дърветата в двора ви и да предполагате, че мечка няма да дойде да ви търси“, обяснява той.

Дори електрическите огради изискват правилен монтаж: повечето хора поставят най-ниския проводник твърде високо, което позволява на мечките да копаят под него; други не успяват да разчистят околната растителност, което причинява заземяване, когато клоните докоснат проводника.

Възможно ли е съвместното съществуване?

Изследователите настояват, че смъртоносният контрол или принудителното отстраняване не са решението. Съвместното съществуване е възможно – ако го изберем. „В Гърция официалният механизъм за реагиране за съжаление е неефективен. В повечето инциденти екипите за бързо реагиране на Арктурос и Калисто се намесват“, казва Стефану.

След това той и Мостакис разказват за безброй срещи с мечки през годините, нито една от които не ги е изложила на реална опасност. В района на Флорина Арктурос и община Аминтаио току-що публикуваха Ръководство за съвместно съществуване за жителите.

Крампокукис мечтае за модел като канадския. „Там, въпреки че мечките са строго защитени, ако някоя влезе в градина, горските власти имат законно право да я евтаназират. И въпреки това хората рядко ги викат – те не искат мечката да бъде убита, затова разчитат на възпиращи средства. Можем ли някога да стигнем до този момент и в Гърция?“, пита се той. ОЩЕ: Мечки, вълци и глигани: Хищниците се завръщат в селските райони на Гърция

