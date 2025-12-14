Кабинетът подаде оставка:

Китай строи най-голямото в света летище на изкуствен остров

14 декември 2025, 20:55 часа 225 прочитания 0 коментара
Китай строи най-голямото в света летище на изкуствен остров в морето, близо до град Далян. Мегаполисът, който е със 7,5 милиона жители, разположен в Североизточен Китай, има аерогара от близо век и четири пъти е увеличавал капацитета й. Сега обаче нарастващият брой пътници налага изграждане на нови съоръжения на близо 2 км от брега , пише германското издание "Виртшафтсвохе“, цитирано от БТА.

Летището ще обслужва 80 милиона пътници

Очаква се, когато бъде завършено през 2035 г., летището да обслужва 80 милиона пътници и 540 000 полета годишно, включително на самолетите джъмбо джет AirbusА380.

Първоначално новото летище трябваше да заработи през 2018 г., но от 2016 г. проектът бе спрян, което според съобщения в медиите се дължи на липсата на необходимите разрешителни. Сателитни изображения показват обаче, че строителните дейности са възобновени.

Проектът не е бил възпрепятстван само от липсата на разрешителни, но и от сложните геоложки условия, проблеми при изкопните работи, твърде амбициозния график и високите изисквания за квалификация.

Строителството на летища на изкуствени острови е рисковано, както показва и откритото през 1994 г. летище „Кансай“ край японския мегаполис Осака. Предвид по по-нестабилната основа, която представлява морското дъно, то потъва по-бързо от очакваното и според изчисления към 2054 г. може да достигне морското равнище. Има опасност освен това вода да проникне в основата и да допълнително да я отслаби, а освен това на повърхността се строят повече сгради, отколкото е планирано първоначално, което означава допълнително тегло.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
летище Остров Китай самолети изкуствен остров
