Войната в Украйна:

Поредна трагедия на пътя: Мъж загина, а жена е в болница след катастрофа

25 ноември 2025, 18:24 часа 704 прочитания 0 коментара
Поредна трагедия на пътя: Мъж загина, а жена е в болница след катастрофа

60-годишен мъж загина при катастрофа в Шуменско. При инцидента е пострадала и жена. Сигнал е получен около 11:20 ч. в полицията в Шумен. Тежката катастрофа е станала на пътя Шумен – Каолиново в участъка между село Лятно и квартал "Кус" на град Каолиново. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Центъра за спешна медицинска помощ.

Още: Тежка катастрофа с жертва край Каолиново

По първоначални данни лек автомобил с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от град Каолиново, е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво. Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила, е транспортирана в болницата в Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ. На мястото е извършен оглед.

Пореден инцидент

Припомняме, че при зверска катастрофа между камион и лек автомобил на Околовръстния път на Пловдив загинаха трима души от едно семейство. Дете на 7 години пък е в болница в тежко състояние и се бори за живота си.

Още: Тежка катастрофа с три жертви край Пловдив

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Шумен катастрофа загинали пътен инцидент
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес