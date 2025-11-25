Поредна трагедия на пътя: Мъж загина, а жена е в болница след катастрофа

60-годишен мъж загина при катастрофа в Шуменско. При инцидента е пострадала и жена. Сигнал е получен около 11:20 ч. в полицията в Шумен. Тежката катастрофа е станала на пътя Шумен – Каолиново в участъка между село Лятно и квартал "Кус" на град Каолиново. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Центъра за спешна медицинска помощ.

По първоначални данни лек автомобил с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от град Каолиново, е излязъл вляво от пътното платно и се ударил в дърво. Водачът е починал на място, а 61-годишна жена, пътувала в автомобила, е транспортирана в болницата в Шумен за прегледи и оказване на медицинска помощ. На мястото е извършен оглед.

