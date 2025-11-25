За новите синя и зелена зона трябват още пари, но ЦГМ мълчи

Двойно по-високите цени и разширяването на зоните за платено паркиране в София се превърна в проблем не само за всички жители и гости на столицата, но и в политически проблем. С казуса се заеха куп институции – КЗП, омбудсман, депутати. Новината ядоса немалко хора, тръгнаха и протести. Решението на Столичния общински съвет (СОС) повдигна и други актуални въпроси. След приемане на новите промени стана ясно, че синята зона, освен че ще се разшири, ще работи и в неделя, както и в празнични дни. Зелената зона пък ще се разширява поетапно до края на 2026 г. и ще обхване нови квартали.

Въпроси без отговор

Но готов ли е Центъра за градска мобилност (ЦГМ) за тези промени? Интересно е ще доведе ли това до назначаването на нови служители, които да покриват разширението на зоните, както и работата в неделя и празничните дни? Има ли вече сформирани екипи или предстои тепърва да бъдат назначавани нови хора? С колко ще се увеличат разходите за заплати или служителите ще бъдат компенсирани по друг начин?

Actualno.com изпрати тези и други въпроси до ЦГМ, но до публикуването на материала отговори не бяха получени.

С промените ЦГМ се задължава до края на годината да е готов и с инвестиционната си програма за 2026 г. Подобни задължения имат и кметовете на районите, в които има зони, като целта е парите от винетни стикери да бъдат инвестирани обратно в кварталите. Кои са най-спешните проекти, предвижда ли се и къде да бъдат изградени нови паркинги, колко кални точки (паркинги между блоковете, които не са асфалтирани и трябва да бъдат облагородени, за да заприличат на истински паркинги) и къде ще се премахнат такива кални точки са също част от въпросите, които вълнуват хората. Те обаче също остават неясни.

Не успяхме да разберем и дали хората в кварталите, в които зелената зона влиза в сила от 5 януари 2026 г., вече могат да подават документи за винетни стикери.