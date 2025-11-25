Отговорността за мира в Украйна е на Путин: Германия

Предприемат се интензивни дипломатически усилия за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, но отговорността за това лежи на Владимир Путин. Това каза днес германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс.

„Постигането на мир зависи единствено от Путин. Той започна тази война. Сега той трябва да я прекрати. Ако иска мир, той трябва най-накрая да покаже готовност за преговори. Ние, Украйна, Европа и САЩ, сме готови. Путин трябва да вземе решение“, заяви германският външен министър на пресконференция с йорданския си колега Айман ас Сафади.

Той добави, че дипломатите работят усилено и че утре в Брюксел ще се състои неофициално заседание на Съвета на ЕС по външни работи. Заседанието ще се проведе онлайн.

По-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте се включи в онлайн среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна. В тази коалиция участват 33 държави, изразили готовност за по-задълбочена подкрепа за Украйна и за изпращане на мироподдържащи сили в страната след спиране на бойните действия.

