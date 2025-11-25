"ЦСКА 1948 няма треньор! Той не е табела, преди 1 година си риташе във В група" (ВИДЕО)

ЦСКА 1948 допусна втора поредна загуба и записа трети пореден двубой без победа в Първа лига. "Червените" изостават на 8 точки от лидера Левски и сякаш спукаха гуми в борбата за титлата. Представянето на тима от Бистрица бе коментирано и от спортните журналисти Стефан Йорданов, Джем Юмеров и Бойко Димитров в предаването "Точно попадение". Юмеров заяви метафорично, че ЦСКА 1948 няма треньор, защото Иван Стоянов не е табела.

Кой реди състава в Бистрица?

"От началото на сезона централният нападател на ЦСКА 1948 се представяше силно, но онзи ден игра слабо. Като цяло играта на ЦСКА 1948 не се получи. При цялото ми уважение, за мен ЦСКА 1948 няма старши треньор. Както казва Мъри Стоилов, той не табела", заяви Джем Юмеров, който цитира изказване на Станимир Стоилов. Наставникът на Гьозтепе преди време заяви, че националният отбор се нуждае от селекционер, който да е табела.

"Окей, Иван Стоянов реди състава. Всъщност, той ли го реди, някой друг ли - имаме известни съмнения как се случват нещата в Бистрица. Аз не си представям как Иван Стоянов ще мотивира футболистите след загуба или ще направи някой нов тактически ход. Не смятам, че е треньор за отбор от топ 3. Както казва г-н Найденов, той преди година си риташе във В група", припомни спортният редактор за Иван Стоянов, който действително преди близо година се подвизваше с екипа на Карнобат в Трета лига.

