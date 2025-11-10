Ходи ли се на гробището на рождения ден на починалия?

Какво не трябва да се прави на рождения ден на починал човек?

Трябва ли да се ходи на гробището на рождения ден на починал човек?

В нашата култура посещението на гробището има дълбоко символично значение, но рожденият ден на починалия не е задължителна дата за помен. На рождения ден на починалия човек може да се помоли, да запали свещ или да организира възпоменателен обяд по своя преценка.

Обикновено хората ходят на гробища след Великден или в деня преди това, за да почистят гроба. Гробището се посещава и на Задушница. В седмицата след Великден, или понеделникът или вторникът след него, това е така наречената Седмица на Томина молитва, също се ходи на гробището.

Цветята, които НЕ трябва да се засаждат на гробището

В неделята на Св. Троица се почитат онези, които сами са отнели живота си или са починали внезапно. На всеки голям празник Коледа, Великден, Възнесение Господне, Св. Троица човек трябва да си спомни и за починалите си близки.

Няма такива забрани. Можете да отидете на гробището на рождения ден на починалия. Не е препоръчително да плачете много. Според народното поверие, че ако плачете продължително за починалия, можете да пролеете сълзи за него и в отвъдния живот. Сълзите са вода, така че според народните вярвания починалият ще лежи във вода, ако близките му плачат много за него.

Относно храната: на 9-ия и 40-ия ден след смъртта се прави помен. Той включва специфичен набор от храни: питка, някакъв вид зърнени храни (най-често жито) и сладкишите са задължителни. Относно алкохола, различните свещеници имат различни мнения. Поменен обяд може да се проведе у дома или на гробището. изкопаете цвете или дърво и да го засадите в жилищното пространство на живите.

Голяма задушница: Никога НЕ правете това на гробището

Основното табу, към което трябва да се придържате при всяко посещение на гробището е, че не можете да вземете нищо свое от там освен ако не ви е дадено като подарък в памет на друг починал човек. В случая този, който раздава храна казва: "За Бог да прости". При приемането на раздадената храна или предмет трябва да отговорите: "Бог да прости!".

В никакъв случай не трябва да се взимат цвята от гробището. Строго забранено е те да се носят у дома, както и да се засаждат в двора или в саксия.

