Преживя едно от най-силните земетресения в историята, но 2 г. по-късно завоюва единствения си медал на Световно първенство

Чили постига най-сериозния си успех на световно първенство по футбол на родния Мондиал през 1962 година. "Ла Роха" завоюват бронзовите медали. В малкия финал те надвиват Югославия с гол в 90-ата минута. Преди това се справят с ФРГ и със Съветския съюз. В груповата фаза чилийци завършват пред Швейцария и Италия, но лидер е именно ФРГ. По-интересна обаче е историята за спечелването на домакинството на планетарния форум, въпреки че страната е покосена от едно от най-силните земетресения, откакто се правят сеизмографски наблюдения.

Чили 1962

Южноамериканските държави настояват шампионатът да се проведе на техния континент след две първенства в Европа. В противен случай, са готови на бойкот. Чили регистрира кандидатурата си през 1954 г. заедно с Аржентина и Западна Германия, като последната се оттегля по искане на ФИФА.

Комитетът на чилийската футболна федерация, воден от Карлос Дитборн и Хуан Пинто Дуран, посещава много страни, за да убеди различни футболни асоциации в способността си да организира турнира. Решаващият конгрес на ФИФА се състои на 10 юни 1956 година в Лисабон. Раул Коломбо, представляващ кандидатурата на Аржентина, завършва речта си с фразата „Можем да започнем Световното първенство утре. Имаме всичко необходимо.“ В отговор на това Дитборн изрича: „Тъй като нямаме нищо, искаме да направим всичко“ (на испански: Porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo). Чили печели 32 гласа, а Аржентина – 10. Четиринадесет членове се въздържат от гласуване.

Впоследствие фразата става още по-емблематична заради случилото се на 22 май 1960-а. Земетресение с магнитут от 9,5 по скалата на Рихтер разтърсва държавата. Епицентърът му е при град Валдивия, на 700 км южно от столицата Сантяго де Чили. Предшествано е от поредица земетресения от предходния ден, достигащи магнитуд 8 и с епицентър на около 160 км северно.

Въпреки рекордната сила на земетресението, по-голямата част от жертвите и разрушенията са предизвикани от последвалото го цунами с вълни, достигащи височина 25 м. Повечето щети са в южната част на Чили, като загиват около 3000 души. Земетресението е признато за най-силното през 20-и век. Стихията разрушава огромна част от инфраструктурата на страната, в това число и стадионите. Домакините обаче се залавят за работа и с огромни усилия успяват да възстановят отново арените и останалата инфраструктура за рекордно кратко време, за да може първенството да протече по план.

Световно има въпреки земетресението

Чилийците удържат на предложенията да се откажат домакинството. Помага им ѝ американската минна компания „Браден“, която построява малък стадион за 14 000 зрители в градчето Ранкагуа. "Ла Роха" успяват да съберат турнира за купата „Жул Риме“ на четири стадиона: в Сантяго, Ранкагуа, Виня дел Мар и Арика.

Така Чили провежда шампионата, който остава като най-грубият в историята на световните първенства. Емблематичен е мачът между домакините и Италия, известен още като Битката от Сантяго. Играчите на двата отбора се ритат, бият и правят несполучливи опити за убийство. Много са изнесени на носилка, един се "отървава" със счупен нос, а двама италианци са изгонени. Любопитното е, че на това световно червените картони все още не са измислени, и съдиите гонят с жестове провинилите се футболисти.

Да, чилийците не блестят с феърплей на домашното си Световно първенство, но пък постигат най-значимото си класиране в историята. Трето място на фона на разтърсилото страната земетресение изглежда повече от достойно, за да попадне в нашата рубрика.

Автор: Джем Юмеров

