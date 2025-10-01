Искате косата ви да изглежда като след фризьор? Ето какво НЕ трябва да правите вкъщи

Чувствате се страхотно, когато излезете от фризьорски салон с този свеж нов цвят на косата и еластични, лъскави кичури. Номерът обаче е да запазите нещата в това състояние, след като се върнете към рутинната си грижа за косата.

Оказва се, че вероятно има няколко неща, които не правите правилно, когато става въпрос за поддържане на жизнеността и здравето на току-що боядисаната си коса. Ето най-големите грешки, според професионалните стилисти.

Увеличаване на топлината

Още: 3 изненадващи фактора, които причиняват косопад

Нека бъдем реалисти: вероятно няма да се откажете от горещите инструменти в този момент, ако разчитате на тях, за да изглеждате и да се чувствате страхотно. Вместо да се откажете напълно от тях, професионалният стилист Лоран Сен-Крок предлага да намалите температурата.

„Използването на прекомерна топлина може да бъде едно от най-вредните неща за косата ви, причинявайки накъсване и сухота на косата и дори може да я изгори“, казва той. „Вместо това използвайте по-ниска температура и винаги използвайте термозащитен спрей, преди да използвате сешоар, маша или други електроуреди за коса.“

Още: 5 упражнения, които ще ви подмладят с години – особено след 50

Твърде често миене

Определено има баланс при определянето на правилната честота на миене на косата. Твърде малко количество и може да нарушите равновесието на скалпа си и да изпитате раздразнение и омазняване. Твърде много обаче и рискувате избледнял цвят и сухота.

„Подобно на перилния препарат за дрехи и сапуните, шампоанът премахва цвета и влагата на косата“, отбелязва Кийт Шор, стилист на знаменитости. „Вместо това, опитайте с почистващ балсам вместо поне едно измиване седмично. Здравата коса трябва да се мие с шампоан по-рядко, а почистващият балсам ще я почисти достатъчно, за да премахне омазняването на скалпа, като същевременно добави влага към краищата.“

Още: Как влияе на тялото ви спането с мокра коса

Опитвате се да напуснете салона с мокра коса

Да си тръгнеш с прясно изсушена коса е може би най-добрата част от посещението в салон, но понякога нямаш много време. Бет Минарди, експерт по боядисване на коса, съветва да помислиш два пъти, преди да направиш това.

„Вие и вашият колорист трябва да видите цвета, когато косата ви е суха, за да можете и двамата да оцените резултатите най-точно“, казва тя. „Инвестирайте в сешоар, за да избегнете изненади. Освен това ще си тръгнете с коса, която изглежда великолепно.“

Още: Забрави ябълките: Този скромен плод буквално изгаря мазнините

Освежаване вкъщи

Професионалното боядисване на косата е разкошно преживяване - и точно затова трябва да направите всичко възможно, за да поддържате жизнеността. Удължаването на времето между срещите е добре, но Сен-Крок съветва да пропуснете боята за коса, когато го правите.

„Боята за коса за домашна употреба обикновено съдържа агресивни метални соли, високо съдържание на амоняк и химикали, които могат да увредят косата ви. Те обикновено не са полезни и за скалпа ви и освен че са много трудни за премахване, резултатите могат да бъдат непредсказуеми, което води до неравномерен цвят“, казва той.

Придържайте се към професионалното боядисване и използвайте спрей за временно покриване на корените, шампоан против месинг, продукти за гланциране или тонери, за да помогнете с растежа, сивите коси.

Още: За здрава коса и и сияйна кожа яжте тези храни

Обръщате се към другите за мнение

Когато се нуждаете от основна промяна на цвета на дома си, е изкушаващо да се обърнете директно към приятели и роднини, за да се похвалите и да чуете тяхната гледна точка. Минарди съветва да се въздържите, освен ако не знаете, че ще ви подкрепят напълно.

„Всеки има мнение – само твоето е важно“, казва тя. „Приемете и се адаптирайте към новия си цвят на косата насаме. Вижте цвета си в различни източници на светлина: навън, на естествена слънчева светлина, и на различни места. Доверете се на себе си. След това позволете на приятелите и семейството си да се възхищават на косата ви, без да е необходимо тяхното одобрение.“

Разресване на кичури с прекалено голям ентусиазъм

Още: 5 естествени източника на биотин и как да ги консумирате за растеж на косата

Косата е в доста уязвимо състояние в дните и седмиците след изрусяване, кичури или боядисване. Една от най-големите грешки, които Шор вижда да правят клиентите си, е да си решат косата твърде енергично веднага след боядисване.

„Не разресвайте нехидратирана коса с метална четка след боядисване. Косата ви ще се накъса и няма да изглежда добре“, казва той. „Вместо това, напръскайте балсам без отмиване и използвайте четка, специално предназначена за мокра коса, внимателно я срешете и след това я оформете.“

Посягане към нискокачествен шампоан

Не е нужно да харчите цяло състояние за шампоан и балсам, но се опитайте да избягвате евтини продукти, когато е възможно. Цветът на косата ви е инвестиция и продуктите, които използвате ежедневно, могат да повлияят на наситеността на цвета и здравето на косата.

„Шампоаните със сулфати могат да изсушат косата ви, да избледнеят цвета ѝ и да раздразнят кожата ви“, казва Сен-Крок. „Вместо това трябва да използвате шампоан, специално формулиран за боядисана коса. Качественият шампоан е от голямо значение за поддържането на здравето и цвета на косата.“

Още: Митове за бялата коса: Ще пораснат ли два косъма, ако оскубете един и може ли косата да побелее за една нощ?