Сухи, накъсани краища? Ето рутината, която ще преобрази косата ви за дни

В секундата, в която косата ви започне да се чувства суха, е време за малко интервенция. Изсушените кичури са знак, че косата ви не е в най-здраво състояние, което може да доведе до проблеми като накъсване, цъфтящи краища и заплитане.

„Ако я чувствате груба, накъсана или подобна на слама, значи косата ви вика за влага“, казва стилистът на знаменитостите и експерт по естествена грижа за косата Маркита Линч. „Сухата коса също няма блясък – без значение колко продукти на маслена основа седят върху нея.“

От друга страна, овлажнената коса (и скалп) има повече жизненост и еластичност. И така, каква е тайната за поддържане на косата хидратирана?

Съсредоточете се първо върху леката хидратация

Преди да посегнете към тежки дълбоки балсами или горещи масла, помислете за по-леки. „Започнете, като включите продукти на водна основа във вашата рутина“, казва Линч. „Не можете да задържите влага, която не е там, така че е важно да използвате продукти, които изпускат влага в косата ви.“

Заключете влагата с масла и кремове

С покритие за лека хидратация на косата, сега можете да заключите тази допълнителна влага с крем или продукти на маслена основа. Това също помага за запечатването на кутикулата за по-блестящ вид.

„Не всички масла са подходящи за всеки тип коса“, казва Клайд Хейгуд, фризьор на знаменитости. „Фината коса се нуждае от по-леки масла, които няма да утежняват косъма, докато грубата коса се нуждае от по-тежки масла.“

Deep Condition Weekly

Заедно с ежедневното използване на леки и заключващи овлажняващи продукти, можете да дадете на косата си рутина, повишаваща влагата, със седмично дълбоко кондициониращо лечение.

„Оставете го поне 10 до 15 минути за най-добри резултати“, казва знаменитият стилист Рожерио Кавалканте. „Салонният трик е да загреете косата, докато имате дълбоко кондициониращо лечение.

Топлината отваря кутикулата на косъма, позволявайки на балсама да проникне по-дълбоко. Можете да използвате топлинна шапка, да седнете под сушилня с капак или да увиете косата си в топла кърпа, докато лечението седи.

Помислете за съвместно измиване на косата

Вместо да миете косата си с шампоан и балсам при всяко миене, помислете за съвместно измиване на косата, за да подпомогнете повишаването на влагата. Това е особено полезно за тези, които мият косата си през ден.

Съвместното измиване включва пропускане на шампоана и измиване на косата с балсам, обяснява Кавалканте. Той казва: „Това помага да се запазят естествените масла непокътнати и няма да лиши косата от хидратация.“

Използвайте хидратиращи сухи шампоани

Сухият шампоан е друг начин, по който можете да разширите стила си, без да прибягвате до измиване с шампоан. Има дори продукти, които съдържат подхранващи, хидратиращи съставки, отбелязва Кавалканте.

Сешоар с йонна технология

Трудно е да се отървете от изсушаването на косата със сешоар, но тази стъпка е известна с това, че създава суха, увредена коса. Вместо да елиминирате напълно топлинното оформяне от рутината си, намалете честотата и използвайте висококачествени инструменти.

„Използвайте йонни сешоари, които няма да увредят косата толкова много, колкото традиционните сешоари“, казва Ксения Кобец, сертифициран дерматолог. Йонният сешоар освобождава отрицателни йони, които разграждат водните молекули върху косата. Това ускорява времето ви за изсушаване, като същевременно намалява къдренето за по-здрава, по-блестяща и по-покорна коса.

Използвайте керамични преси и маши с турмалиново покритие

По същия начин се уверете, че използвате висококачествени маши и преси, когато оформяте косата си. Керамичните и турмалиновите плочи разпределят топлината по-равномерно и позволяват на косата да се плъзга по повърхността по-лесно. Това минимизира горещите точки и дърпането, а също така може да помогне за задържане на влага за по-гладко и блестящо покритие.

Защитете косата си през нощта

Една пренебрегвана стъпка за поддържане на косата хидратирана е как се отнасяте към нея, когато спите. „Памучните калъфки за възглавници могат да абсорбират влагата, така че винаги препоръчвам да увиете косата си в сатенен шал или да използвате сатенена калъфка за възглавница, за да предотвратите загубата на влага през нощта“, казва Линч. „Можете също така да нанесете лека мъгла от вода и няколко капки от любимото си запечатващо масло преди лягане, за да поддържате хидратация, докато спите.“

Нанесете процедури за скалп в корена

Когато се занимавате с пърхот, сърбящ скалп или други проблеми, които изискват рутинно лечение, д-р Кобец препоръчва да фокусирате продукта за лечение на скалпа към корена. Например, „ако използвате шампоани със салицилова киселина или кетоконазол, може да искате да избегнете нанасянето им върху косата и просто да ги държите в корените, тъй като те могат да изсушат косата“, казва тя. Също така не забравяйте да следвате инструкциите на етикета и/или от Вашия лекар.

