Днес България избира своя представител на "Евровизия". Тази вечер от 21:00 ч. е финалът на националната селекция за избор на изпълнител, който ще представи страната ни песенния конкурс през май във Виена.

Ексклузивни гости на вечерта ще бъдат музикантите AIDAN от Малта, Alis от Албания и Eldar от Азербайджан. Освен тях, по време на шоуто на сцената ще се качат Невена Цонева и Иво Димчев.

До финалния етап стигнаха:

Керана и Космонавтите

Михаела Маринова

Молец

Роксана

DARA

Innerglow

MONA

Preyah

В полуфиналната вечер победител в гласуването на зрителите беше MONA, а фаворит на журито - DARA.

Регламентът

На живо осемте претенденти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар, като някои от тях ще представят най-новите си сингли. Това не са песните, които избираме да пратим във Виена, тази вечер избираме единствено изпълнител.

Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот – на публиката през сайта eurovision2026.bg и на професионално жури, чийто състав ще бъде обявен в началото на прякото предаване.

Зрителският вот се активира след последното изпълнение в шоуто. Гласуването се извършва онлайн, като от един IP адрес може да се гласува само по веднъж.

В третата, последна фаза на националната селекция, през февруари, победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 3 песни, написани специално за него за конкурса във Виена. Песента, която ще представя България на "Евровизия 2026", отново ще бъде определена от сбора на гласовете на публика и жури.

България ще излезе във втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май. Големият финал е на 16 май.