Удрят ли ни магнитни бури тази седмица? Разберете как да проверявате за тях и защо ви мъчат

Дните с магнитни бури са честа беда за част от от хората. Тук обаче ще представим много подробно и полезно абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и за ваш плюс ще ви разкрием начин, по който да узнаете с пълна валидност кога точно ще изригнат магнитни бури.

Кои хора се влияят зле

Прието е, че почти 50 % от хората реагират бурно на магнитните бури, а в последно време броят им расте. Не всички от тях са наясно, че неразположението им, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт започват да стават видими ден по-рано преди избухването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Но нищо от това не е толкова страшно - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и потуши реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да имате перфектна кондиция и всеки да се интересува как я поддържате. Затова тук ще изброим онова, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

А дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури ви докарват до неприятни състояния, то по всяка вероятност вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Дори и да е така, това не трябва да предизвиква притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-емоционални. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Невинаги успяват да спят добре. В повечето случаи признават, че имат намалена работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Субективното усещане за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво различни изследователи съветват да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Магнитни бури и добра храна - най-лесният начин да се справим с тях

Какво ще има в чинията в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от изключително значение за арсеналът, с който посрещате трудния период. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Добавете към менюто повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата за готвене вкъщи, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Не консумирайте белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, би било добре да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се похапва риба.

• 8-те най-важни навици

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Спете повече - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, отдайте се на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е задължително разходката да е дълга, но едни лежерни 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една неизисикваща много гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Освободете се от тежката физическа работа, както и от стреса. Редуцирайте безкрайните часове пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, ако не ви причинява проблеми със стомаха и червата, ще има хубава роля в стратегията ви.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

Никак не се препоръчва поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и не прекалявайте с шофирането.

Къде да проверим дали бурята е ударила

Навярно сте установили, че в информационните портали е наситено с съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче повечето са подвеждащи. Колкото и да са много, има един-единствен подход, с който да се информирате навреме за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук