Мъгла в два ключови прохода и три области: Шофирайте внимателно!

Заради мъгла е намалена видимостта в няколко района на страната, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”, цитирани от БТА. Видимостта е намалена до 20 метра в района на прохода Шипка, до 30 м в района на Витиня в област София, до 50 м в област Враца, на прохода Петрохан в област Монтана, както и в района на Малко Търново в област Бургас.

Намалена е видимостта поради мъгла и в района на Омургак, област Търговище – до 80 м, както и в районите на Априлци и Добродан в област Търговище – до 100 метра.

Температурите в страната са в интервала от минус 3°С до плюс 8°С. Времето над страната е облачно. Слаб вятър духа в областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Смолян, Хасково, Шумен и Ямбол. Дъжд вали в почти цялата страна.

Още: Мъгла и дъжд в планините: Неподходящо за туризъм

Слаб сняг вали в района на Стара река в област Сливен и по високите части на област Разград. Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Пътищата са обработени и проходими при зимни условия, допълват от пътната агенция.

Облачността днес ще се увеличава и на отделни места в западната половина от страната ще превалява дъжд и сняг, според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.

Още: Мъгливо и ветровито: Неподходящо за планински туризъм