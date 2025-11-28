Какво би се случило, ако всички пустини на Земята изчезнат?

Знаете ли, че обширната пустиня Сахара някога е била пищна, зелена равнина?! През последните 8 милиона години тя е претърпяла стотици така наречени „озеленявания“, така че е възможно подобни процеси да засегнат и други пустини. Това повдига въпроса: какво би се случило със Земята, ако всичките ѝ пустини преживеят още един цикъл на подобно озеленяване? Grunge е изследвал последиците от изчезването на всички пустини на планетата.

Как би повлияло изчезването на пустините на живота на Земята?

Циркулацията на въздуха на планетата ще се промени драстично. Пустините в момента покриват приблизително 20% от земната повърхност. Много от тях са разположени между 30 и 50 градуса географска ширина. На екватора слънчевата светлина достига най-директно планетата, загрявайки въздуха, който след това се издига. След това той започва да се охлажда и губи способността си да задържа много вода, което води до валежи.

Но въздухът, който вече е станал много по-хладен и по-сух, продължава движението си към пустинните райони. Когато достигне тези райони, той отново се затопля.

Пустините поглъщат въглероден диоксид

Когато места като Сахара са имали много повече растителност, сезонните мусонни дъждове са били не само по-широко разпространени, но и по-интензивни. Следователно редица региони са били по-податливи на тези събития. Установено е също, че пренасяният по въздух прах от Сахара потиска някои атлантически бури. Без него бурите вероятно биха били по-интензивни или по-чести.

Цели екосистеми ще бъдат загубени. Пустините могат да бъдат сурови условия, но те също така съдържат уникални екосистеми, които биха били невъзможни за възпроизвеждане другаде. Тези екосистеми биха се сблъскали с предизвикателства, ако пустините станат по-зелени.

„В древността животните, които са съществували в Сахара, са били коренно различни от днешните пустинни обитатели. Археологически проучвания в Нигер, западноафриканска страна, показват, че крокодили, хипопотами, жирафи и слонове, както и хора, някога са живели в сахарската пустош Гоберо. Въпреки че хората все още обитават части от Сахара, със сигурност няма да видите хипопотами да се разхождат свободно“, се казва в статията.

Неразгаданите тайни на пустините

Големите пустини могат да действат и като бариери за други, по-малко адаптирани видове. Следователно популациите на животните ще се променят.

С появата на „зелени пустини“ някои животни ще трябва да претърпят значителни адаптации, за да оцелеят. Например, фенекът, който се среща в пустините на Северна Африка и части от Синайския и Арабския полуостров, има огромни уши, които му помагат да се освободи от излишната телесна топлина. В същото време косматите му лапи са добре пригодени за ходене по горещ, подвижен пясък. Авторите обаче предполагат, че озеленяването на пустините не е задължително да доведе до изчезване на този вид.

Вараните, които живеят близо до пустини, вероятно няма да имат проблем с преместването си в зелената Сахара, подобна на савана.

Пустините са свързани с тежки климатични промени. Изследванията показват, че поне някои големи пустини могат да действат като поглътители на въглерод, съхранявайки въглероден диоксид, който иначе би бил парников газ, допринасящ за планетарното затопляне. Изглежда обаче, че саваните, подобно на древната „зелена Сахара“, също могат да съхраняват значителни количества въглерод, пише още изданието.

