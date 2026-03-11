Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Мисля, че Джон Ленън беше гей": Шокиращото признание на Йоко Оно

11 март 2026, 20:29 часа 0 коментара
Всичко започва с телефонно обаждане в момент на шок и скръб. Пол Маккартни казва, че Йоко Оно веднъж му е казала, че вярва, че Джон Ленън може да е гей малко след като е убит в Ню Йорк през 1980 г. Историята се появява в публичното пространство след интервю, което Маккартни дава на "Vanity Fair". Разговорът е записан през 2015 г., но наскоро се появи отново, тъй като подновеният интерес към The Beatles продължава чрез документални филми, книги и архивни проекти.

Снимка: Getty Images

В интервюто Маккартни описва как е получил обаждане от Оно, след като Ленън е бил застрелян пред сградата Дакота на 8 декември 1980 г. "Тя ми се обади малко след смъртта на Джон и каза: "Знаеш ли, мисля, че Джон може да е бил гей...". Думите ѝ го изненадват. Въз основа на годините, които са прекарали заедно, работейки, пътувайки и живеейки в близост, Маккартни каза, че никога не е виждал нищо, което да подсказва, че това е така. Казах ѝ, че не мисля така. Със сигурност не и когато го познавах...".

Приятелството, което оформи съвременната музика

Връзката между Маккартни и Ленън започва много преди световната слава. Двамата се срещат в Ливърпул през 1957 г. и скоро започват да пишат песни заедно. Това партньорство в крайна сметка се превръща в творческия двигател на The Beatles, създавайки едни от най-влиятелните музикални творби на ХХ век.

Снимка: Getty Images

Съвместното турне означава постоянна близост. Споделените хотелски стаи, дългите пътувания и безкрайните студийни сесии създават връзка, която продължава десетилетия. Поради тази близост Маккартни казва, че се чувства уверен, отговаряйки на твърдението на Оно. "Дори много пъти спахме в едни и същи стаи по време на турнета... Но никога не е имало нещо подобно. Никога жест. Нищо...".

Според Залата на славата на рокендрола, The Beatles са продали над 600 милиона записи по целия свят, което ги прави най-комерсиално успешната група в историята на музиката. Партньорството на Ленън и Маккартни в писането на песни остава едно от най-влиятелните сътрудничества в съвременната музика.

Кога започват спекулациите за Ленън

Снимка: Getty Images

Въпросите за сексуалността на Ленън не започват през 1980 г. Слуховете се разпространяват години по-рано, особено след пътуване до Испания през 1963 г. с мениджъра на групата, Брайън Епщайн.

Епщайн беше гей, въпреки че по това време хомосексуалността все още беше незаконна във Великобритания. Пътуването доведе до спекулации в пресата и сред феновете. Маккартни каза, че никога не е вярвал, че по време на това пътуване се е случило нещо романтично. Вместо това той предположи, че Ленън може би се е осланял на неяснотата. "Видях го като игра на власт, което беше много типично за Джон", казва Джон.

Снимка: Getty Images

Историкът на Бийтълс Филип Норман, автор на биографията "Джон Ленън: Животът", също отбелязва, че пътуването до Испания е подхранвало слухове, но никога не е довело до достоверни доказателства за връзка. Спекулациите са станали част от преданията за The Beatles, но историците никога не са потвърждавали твърденията.

Бурна глава в брака на Ленън и Оно

Връзката на Ленън с Йоко Оно е била известна с интензивността си. Двамата се женят през 1969 г. и остават заедно до смъртта на Ленън, въпреки че бракът им преминава през трудна раздяла в средата на 70-те години. Този период по-късно става известен сред феновете като "Изгубеният уикенд".

Снимка: Getty Images

От 1973 до 1975 г. Ленън живее в Лос Анджелис, докато двойката прекарва време разделени. Дългогодишният им приятел Елиът Минц описва периода в мемоарите си от 2024 г. "Всички блестим: Джон, Йоко и аз", публикувани с благословията на сина им Шон Ленън. Според Минц, Маккартни дори се е опитал да помогне на Ленън да поправи връзката. Той посъветвал Ленън, че простото извинение няма да е достатъчно. Ако иска да възстанови връзката, трябва да докаже ангажираността си чрез действия.

Минц казва, че Ленън е приел съвета сериозно. В крайна сметка Ленън и Оно се помирили и възобновили живота си заедно в Ню Йорк.

Защо историите за The Beatles продължават да се появяват отново

Снимка: Getty Images

Повече от четири десетилетия след смъртта на Ленън, историята на The Beatles продължава да привлича вниманието по целия свят. Нови книги, документални филми и невиждани досега архивни материали редовно връщат в обращение стари интервюта.

Проекти като документалния филм на Питър Джаксън запознаха по-младата публика с групата, като същевременно насърчиха дългогодишните фенове да преразгледат по-ранни моменти от историята им. Този подновен интерес е една от причините споменът на Маккартни за разговора му с Оно да се е появил отново. Дори малки лични спомени могат да променят начина, по който хората разбират историята на групата.

Историята на Ленън и Маккартни все още се разгръща. Десетилетия след смъртта на Ленън, историци, режисьори и музиканти продължават да изследват наследството на The Beatles. Всеки нов мемоар, интервю или документален филм добавя друга перспектива към историята на групата и личностите зад нея. 

За Маккартни тези спомени остават дълбоко лични. Неговото творческо партньорство с Ленън помага за предефинирането на съвременното писане на песни и повлиява на поколения артисти, пише "Marca", позовавайки се на интервюто на Пол Маккартни, публикувано във "Vanity Fair" през 205 г.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Джон Ленън Пол Маккартни Йоко Оно The Beatles хомосексуализъм
