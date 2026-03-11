"Мисля, че Джон Ленън беше гей": Шокиращото признание на Йоко Оно

Всичко започва с телефонно обаждане в момент на шок и скръб. Пол Маккартни казва, че Йоко Оно веднъж му е казала, че вярва, че Джон Ленън може да е гей малко след като е убит в Ню Йорк през 1980 г. Историята се появява в публичното пространство след интервю, което Маккартни дава на "Vanity Fair". Разговорът е записан през 2015 г., но наскоро се появи отново, тъй като подновеният интерес към The Beatles продължава чрез документални филми, книги и архивни проекти.

Снимка: Getty Images

В интервюто Маккартни описва как е получил обаждане от Оно, след като Ленън е бил застрелян пред сградата Дакота на 8 декември 1980 г. "Тя ми се обади малко след смъртта на Джон и каза: "Знаеш ли, мисля, че Джон може да е бил гей...". Думите ѝ го изненадват. Въз основа на годините, които са прекарали заедно, работейки, пътувайки и живеейки в близост, Маккартни каза, че никога не е виждал нищо, което да подсказва, че това е така. Казах ѝ, че не мисля така. Със сигурност не и когато го познавах...".

Приятелството, което оформи съвременната музика

Връзката между Маккартни и Ленън започва много преди световната слава. Двамата се срещат в Ливърпул през 1957 г. и скоро започват да пишат песни заедно. Това партньорство в крайна сметка се превръща в творческия двигател на The Beatles, създавайки едни от най-влиятелните музикални творби на ХХ век.

Снимка: Getty Images

Съвместното турне означава постоянна близост. Споделените хотелски стаи, дългите пътувания и безкрайните студийни сесии създават връзка, която продължава десетилетия. Поради тази близост Маккартни казва, че се чувства уверен, отговаряйки на твърдението на Оно. "Дори много пъти спахме в едни и същи стаи по време на турнета... Но никога не е имало нещо подобно. Никога жест. Нищо...".

Още: След 45 години: Убиецът на Джон Ленън най-после призна защо го е застрелял

Според Залата на славата на рокендрола, The Beatles са продали над 600 милиона записи по целия свят, което ги прави най-комерсиално успешната група в историята на музиката. Партньорството на Ленън и Маккартни в писането на песни остава едно от най-влиятелните сътрудничества в съвременната музика.

Кога започват спекулациите за Ленън

Снимка: Getty Images

Въпросите за сексуалността на Ленън не започват през 1980 г. Слуховете се разпространяват години по-рано, особено след пътуване до Испания през 1963 г. с мениджъра на групата, Брайън Епщайн.

Още: Джон Ленън се страхувал от подслушване: Изгубено интервю разкрива подробности

Епщайн беше гей, въпреки че по това време хомосексуалността все още беше незаконна във Великобритания. Пътуването доведе до спекулации в пресата и сред феновете. Маккартни каза, че никога не е вярвал, че по време на това пътуване се е случило нещо романтично. Вместо това той предположи, че Ленън може би се е осланял на неяснотата. "Видях го като игра на власт, което беше много типично за Джон", казва Джон.

Снимка: Getty Images

Историкът на Бийтълс Филип Норман, автор на биографията "Джон Ленън: Животът", също отбелязва, че пътуването до Испания е подхранвало слухове, но никога не е довело до достоверни доказателства за връзка. Спекулациите са станали част от преданията за The Beatles, но историците никога не са потвърждавали твърденията.

Бурна глава в брака на Ленън и Оно

Връзката на Ленън с Йоко Оно е била известна с интензивността си. Двамата се женят през 1969 г. и остават заедно до смъртта на Ленън, въпреки че бракът им преминава през трудна раздяла в средата на 70-те години. Този период по-късно става известен сред феновете като "Изгубеният уикенд".

Снимка: Getty Images

От 1973 до 1975 г. Ленън живее в Лос Анджелис, докато двойката прекарва време разделени. Дългогодишният им приятел Елиът Минц описва периода в мемоарите си от 2024 г. "Всички блестим: Джон, Йоко и аз", публикувани с благословията на сина им Шон Ленън. Според Минц, Маккартни дори се е опитал да помогне на Ленън да поправи връзката. Той посъветвал Ленън, че простото извинение няма да е достатъчно. Ако иска да възстанови връзката, трябва да докаже ангажираността си чрез действия.

Още: Пол Маккартни разкри как Йоко Оно е станала причина за разпадането на The Beatles

Минц казва, че Ленън е приел съвета сериозно. В крайна сметка Ленън и Оно се помирили и възобновили живота си заедно в Ню Йорк.

Защо историите за The Beatles продължават да се появяват отново

Снимка: Getty Images

Повече от четири десетилетия след смъртта на Ленън, историята на The Beatles продължава да привлича вниманието по целия свят. Нови книги, документални филми и невиждани досега архивни материали редовно връщат в обращение стари интервюта.

Проекти като документалния филм на Питър Джаксън запознаха по-младата публика с групата, като същевременно насърчиха дългогодишните фенове да преразгледат по-ранни моменти от историята им. Този подновен интерес е една от причините споменът на Маккартни за разговора му с Оно да се е появил отново. Дори малки лични спомени могат да променят начина, по който хората разбират историята на групата.

Историята на Ленън и Маккартни все още се разгръща. Десетилетия след смъртта на Ленън, историци, режисьори и музиканти продължават да изследват наследството на The Beatles. Всеки нов мемоар, интервю или документален филм добавя друга перспектива към историята на групата и личностите зад нея.

За Маккартни тези спомени остават дълбоко лични. Неговото творческо партньорство с Ленън помага за предефинирането на съвременното писане на песни и повлиява на поколения артисти, пише "Marca", позовавайки се на интервюто на Пол Маккартни, публикувано във "Vanity Fair" през 205 г.