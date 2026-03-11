Колко минути ходене на ден са необходими за отслабване след 40-годишна възраст?

С напредване на възрастта метаболизмът ви се забавя, което затруднява отслабването. Експертите обаче казват, че редовното ходене може значително да помогне за контрола на теглото.

Ходенето е една от най-простите и достъпни физически дейности, които могат да помогнат за отслабване, особено след 40-годишна възраст, когато метаболизмът естествено започва да се забавя. За разлика от интензивните тренировки, ходенето е дейност с ниска интензивност, която е щадяща за ставите и може да се практикува ежедневно.

Ако сте навършили 40 години и установявате, че килограмите се свалят по-лесно от преди, не сте сами. Според проучване на университета Бригъм Йънг, публикувано в Journal of Obesity, пиковата възраст за затлъстяване е между 36 и 39 години, особено при жените. Това означава, че много хора на 40 години вероятно се стремят да свалят поне няколко излишни килограма.

Според гореспоменатото проучване обаче, отслабването след четиридесет години е свързано с уникални предизвикателства. Периодът между 40 и 49 години е вторият най-често срещан период за покачване на тегло.

„На четиридесет години тялото претърпява хормонални промени, забавяне на метаболизма и, за съжаление, загуба на мускулна маса. Всичко това затруднява загубата на мазнини“, обясни сертифицираният личен треньор Алисън Голдсмит.

Експертите препоръчват ходене от около 30 до 60 минути на ден, поне пет до шест дни в седмицата, ако целта ви е да отслабнете. Важно е темпото ви да е умерено до бързо – достатъчно бързо, за да се чувствате активни, но не твърде изморително.

За хората на 40-годишна възраст много експерти препоръчват 30 до 45 минути ходене на ден , тъй като това е оптималният баланс между изгарянето на калории и защитата на ставите и мускулите.

Ходенето помага за отслабване, защото:

– увеличава ежедневното изгаряне на калории

– подобрява метаболизма и инсулиновата чувствителност

– намалява нивата на хормоните на стреса

– допринася за по-добра регулация на апетита.

Например, бърза разходка от около 30 минути може да изгори приблизително 150 до 200 калории, в зависимост от телесното тегло и темпото.

Освен това, много експерти препоръчват да се стремите към 8000 до 10 000 стъпки на ден, тъй като по-големият брой стъпки е свързан с по-добър контрол на теглото и цялостно здраве.

Самото ходене обаче не е достатъчно, ако не се комбинира с балансирана диета и здравословен начин на живот. За най-добри резултати експертите съветват да се комбинира ходенето с упражнения с умерена сила, достатъчно сън и правилно хранене.

С редовни упражнения и постепенно увеличаване на активността, ходенето може да бъде лесен и устойчив начин за отслабване и подобряване на здравето след 40-годишна възраст.