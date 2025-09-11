Какъв църковен празник е на 12 септември: Традиции, обичаи и забрани

Утре, 12 септември, вярващите отбелязват деня на паметта на свети мъченик Автоном. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този християнски празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на св. Автоном

Свети Автоном е живял през първите векове на християнството, в период, когато християнската вяра е била преследвана от римските власти. Той е бил свещеник и активно е проповядвал християнството сред хората, подкрепяйки ги в духовния им живот. Остава запомнен със своето пастирско служение и личен аскетизъм. Автоном не само е обучавал верните, но и е грижел ревностно за тяхното духовно развитие и морална чистота. Свещеносвещеникът Автоном е пострадал заради вярата си в Христос, когато римските власти започнали да преследват християните. Той отказал да принесе жертви на идоли и да се отрече от Христос, заради което е бил затворен и подложен на жестоки мъчения. В крайна сметка той приел мъченичество, оставяйки след себе си пример за непоклатима вяра.

Какво да не правим на 12 септември

Не бива да започвате никакви важни дела - денят се счита за „неспокоен“. Не можете да ругаете или да се карате - конфликтите на този ден се считат за опасни за здравето. Забранено е да се яде много тежка храна - прекомерното преяждане се отразява на благосъстоянието ви.

Народни знаци, традиции и обичаи за 12 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

много роса сутрин - до добра реколта от горски плодове и гъби;

ясна зора - до топъл и слънчев ден;

южен вятър - есента ще бъде дълга и топла;

ако при залез небето е червеникаво - очаквайте хубаво време на следващия ден;

ако листата започнат активно да пожълтяват - очаквайте студена есен.

В народните традиции 12 септември е бил известен като ден, в който хората започват активно да събират реколтата и да се подготвят за есента.

Денят е добре да се прекара в смирение. Вярващите отправят молитви към Бога за здраве и изцеление.

Талисманът на човек, роден на 12 септември, е турмалинът . От древни времена се смята, че този камък насърчава дълбоката медитация и вътрешната концентрация. Приписва му се и способността да облекчава тревожността, да разсейва страховете и да успокоява ума.

