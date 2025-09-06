7 септември: Какъв църковен празник е, какво трябва да направите утре, за да сте здрави през цялата година

На 7 септември църквата почита светия мъченик Созонт. На този ден вярващите си спомнят за подвига на светеца, молят за застъпничество, а също така празнуват предпразника Рождество на Пресвета Богородица, известен още като Неделя пред Въздвижение. Ето какво са обичаите, народните знаци и забраните, свързани с този църковен празник.

Предпразникът Рождество на Пресвета Богородица, който също се чества в църквата на този ден, е подготовка за голямото тържество - раждането на Дева Мария, майката на Исус Христос. Раждането на Мария бележи изпълнението на древните Божии обещания за спасението на човечеството.

За какво се молят вярващите на празника, какво може и какво не може да се прави на 7 септември

В навечерието на големия църковен празник в църквите се провеждат тържествени служби - вярващите се обръщат към Божията майка с молитви за застъпничество, искат здраве и семейно щастие. Молят се на Свети Созонт за укрепване на вярата, изцеление от болести.

Църквата почита и паметта на св. Созонт, който бил праведен пастир, но пострадал заради вярата си. Той бил подложен на нечовешки мъчения, но въпреки това не се отказал от вярата си.

Празникът е известен в народната култура като Ден на лука. На този ден обикновено се събира лук, който е ценен като лекарство от древността - лекува настинки, кожни заболявания, използва се и срещу косопад.

В Деня на лука е обичайно да се приготвят всякакви ястия с лук; смята се, че всеки трябва да яде малко лук - тогава през цялата следваща година ще бъде здрав.

На този ден, както и на всеки друг, Църквата осъжда гнева, кавгите, нецензурния език, клеветите и клюките. Човек не бива да бъде алчен или завистлив, нито да отказва на онези, които искат помощ.

Предците ни са се придържали към определени табута на този ден: не се препоръчва да се хвалите с богатство или здраве, в противен случай късметът може да се отвърне от вас. Смята се за лоша поличба за деня да вземате пари назаем или давате пари назаем, хляб и брашно - това обещава загуби и бедност.

Признаците на деня подсказват какви ще бъдат есента и предстоящата зима. Ако има много люспи по луковиците, предстои мразовита зима. Ако жерави летят високо, есента ще бъде влажна. Ако шишарките по елите висят ниско, ще има силни студове. Ако вали на този ден, това означава, че цялата есен ще бъде дъждовна.

