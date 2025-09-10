Войната в Украйна:

Какъв църковен празник е утре, 11 септември?

10 септември 2025, 12:46 часа 0 коментара
Какъв църковен празник е утре, 11 септември?

Утре, 11 септември, вярващите честват деня на паметта на Света Теодора Александрийска. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързвани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на празника на 11 септември

Преподобна Теодора била омъжена жена от Александрия, която в младостта си съгрешила срещу брачната вярност. Когато Теодора осъзнала тежестта на падението си, решила да напусне светския живот. Облякла се в мъжки дрехи и се оттеглила в манастира. Приета била при братята под името Теодора. В манастира жената водила суров живот. Един ден грешницата обвинила „отец Теодор“ в прелюбодеяние с нея.

Теодора дори тогава не разкрила тайната си. Тя отгледала детето си от него, понасяйки с чест цялото презрение и унижение. Едва след смъртта ѝ братята разбрали, че тя е жена. Монасите били изумени от нейното смирение.

Какво да не правим на 11 септември

Не бива да използвате остри предмети - това ще донесе проблеми на семейството. Не трябва да отказвате помощ на този ден - в противен случай същата съдба ще застигне и вас.

Забранено е да се карате или да клюкарствате - това е ден на мълчание.

Народни поличби и традиции за 11 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

  • ако вали дъжд на този ден - очаквайте дъждовна есен и влажна зима;
  • ако има гъста мъгла сутрин - скоро ще дойдат ясни дни;
  • ако има слънчевото време - това означава суха и дълга есен;
  • ако има обилна роса - очаквайте ранен сняг;
  • ако има силен вятър - през зимата ще има много снежни бури.

Народът наричал 11 септември Феодоринден. Тъй като Теодора цял живот изкупвала греха и носила бремето на смирението, в народната традиция този ден често се е смятал за „ден на изкуплението“ и хората се стараели да не се карат, да не участват в празненства, а да се молят повече.

Денят трябва да се прекара със семейството в смирение и молитва. На този ден човек не трябва да мисли за нищо лошо.

Талисманът на човек, роден на 11 септември, е цитрин . От древни времена на този камък се приписва силата на защитен талисман: цитринът олицетворява просперитет, късмет и радост в живота.

