10 септември: Какъв църковен празник е утре, какво трябва и не трябва да се прави

Какво трябва и какво не трябва да правите на 10 септември

Утре, 10 септември, вярващите честват деня на паметта на светите мъченици Минодора, Митродора и Нимфодора. Ето какви са традициите, обичаите, народните знаци и забраните, свързани с този църковен празник. Научете какво трябва и не трябва да правите утре.

Житие на светите мъченици Минодора, Митродора и Нимфодора

Те са родени в град Витиния и обичали Господа от младостта си. Затова решили да посветят живота си на молитва и служение. И за да избегнат изкушенията, сестрите се уединили на планината Карпея. Там живели аскетично. Това привлякло вниманието на езичниците. И владетелят на Витиния, Фронтон, заповядал да му доведат момичетата и ги подканил да принесат жертва на идолите. Но те отказали.

Минодора (най-голямата) била първа измъчвана. Тя била бита и измъчвана с нажежено желязо, но смело издържала всичко и предала душата си на Господа. Митродора била извикана няколко дни по-късно, тя също била жестоко измъчвана, но и тя останала непоколебима във вярата си. Най-младата Нимфодора била измъчвана най-много, защото виждала страданията на сестрите си и затова се молила много усърдно.

Какво трябва и какво не трябва да правите на 10 септември

Забранено беше да се изричат клетви или да се клюкарства - вярвало се е, че злото ще се обърне срещу самия човек, който извършва тези деяния.

Не трябва да шиете или режете с остър предмет - вярва се, че така можете да си навлечете болест, „наранявайки“ съдбата. Не бива да започвате нов бизнес, който е свързан с риск - това е благоприятен ден за молитва.

Освен на молитва, денят трябва да се посвети и на вършенето на добрини. На този ден не трябва да се отказва помощ на нуждаещите се.

Народни поличби и традиции за 10 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Ясен и топъл ден означава дълга и суха есен. Ако на този ден мъглата се разсея бързо - очаквайте дъжд. Ниско разположената мъгла сутрин означава хубава и спокойна есен. Ако на 10 септември има много паяжини, които летят наоколо - това означава дълга и суха есен. Ако листата са започнали да пожълтяват по-рано от обикновено - очаквайте бърза и сурова зима.

Хората наричали 10 септември Минодоров ден. В народните обичаи този ден се е смятал за важен за наблюдение на времето за предсказания, свъразни с есента.

