Картофите ще издържат цяла зима дори в апартамент, ако сложите това до тях

Какво да сложите в торба с картофи, за да ги запазите до пролетта до пролетта

Ако нямате възможност да съхранявате картофите в мазето и те могат да замръзнат на балкона, трябва да потърсите място в апартамента си подходящо за съхранението им. Но в случая трябва да знаете един трик - важно е да знаете какво да сложите в чувала с картофите и те няма да покълат цяла зима.

Какво да сложите в торба с картофи, за да ги запазите до пролетта до пролетта

Съхранението на картофи в домашни условия най-често провокира преждевременно покълване и разваляне на клубените поради повишени температури. Благодарение на един прост, но ефективен метод може да запазите свежестта на картофите до лятото, дори при съхранението им в апартамент. Не всеки знае за този трик, въпреки че методът работи безотказно.

Тази запеканка с броколи и картофи е хем полезна, хем и много вкусна

Поставете една или две ябълки върху картофите в торбата. Препоръчително е да използвате кисели ябълки от зелени сортове. Изберете здрави ябълки - тези от зелените сортове са по-устойчиви на съхранение. Тайната е, че ябълките отделят етилен, който потиска покълването на клубените и намалява риска от гниене.

Но не бива да съхранявате картофи заедно с лук напротив, той ускорява развалянето на клубените. Причината за това е, че лукът отделя газ, но в този случай ефектът му е отрицателен за кореноплодите.

Още за съхранението на картофи

Пластмасовите торбички и полиетиленът са враг на дългосрочното съхранение за картофите - в тях се натрупва конденз и мухъл се развива в рамките на няколко дни. Най-добре е да използвате мрежести торбички или перфорирани кутии, а дъното да поръсите със слой сухи дървени стърготини, слама или дървесна пепел (тя абсорбира излишната влага и предотвратява гниенето на клубените).

Вижте още: Ако съхранявате картофите така, няма да покълват и да гният цяла зима

Ако съхрнанявате картофите в изба, тя трябва да е тъмна. Светлината стимулира покълването и образуването на соланин - токсично вещество, което се получава, когато клубените позеленеят (само семенните клубени трябва да се позеленят преди съхранение). Дори краткотрайното излагане на светлина ускорява стареенето на реколтата.

Преди прибиране на реколтата много опитни градинари леко поръсват картофите си с дървесна пепел - това не само предпазва от гъбички, но и осигурява калий, който укрепва кората.

Не забравяйте да проверявате горните слоеве веднъж месечно - ако се появят меки или тъмни грудки, отстранете ги незабавно. След проверка проветрете избата, свежият въздух предотвратява появата на мухъл и елиминира миризмата на мухъл.

Прочетете също: Как обикновените пържени картофи да станат изключително хрупкави