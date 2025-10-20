Ако съхранявате картофите така, няма да покълват и да гният цяла зима

За да имате твърди и вкусни картофи през цялата зима, трябва да ги съхранявате правилно. Най-важното е да поддържате правилните условия в мазето или килера си.

Защо някои картофи гният и покълват бързо?

Скоростта, с която картофите гният или покълват след прибиране на реколтата, зависи от няколко фактора. Грудките постоянно дишат и когато имат достъп до светлина и топлина, започват да покълват бавно. Високата влажност, от друга страна, води до първите признаци на гниене. Липсата на вентилация, причинена например от съхранението на картофи в найлонови торбички, е също толкова вредна.

Понякога мухълът и гниенето се развиват в резултат на патогени. Фузариозното увяхване и бактериалното меко гниене са най-често срещаните болести по картофите. Те водят до гниене, месестата част става водниста и те често започват да отделят неприятна миризма.

Всяко механично увреждане по време на копаене, прибиране на реколтата и транспортиране също се отразява негативно на последващото съхранение. След това картофите започват да се развалят на места с драскотини и вдлъбнатини. Някои грудки гният по-бързо, защото са били събрани твърде рано, преди да са напълно узрели. Тогава кората им е тънка и нежна, което ги прави по-податливи на болести и повреди.

Как да съхраняваме картофи, за да ги запазим твърди

След прибиране на реколтата трябва да прегледате всички картофи и да изберете само узрелите с непокътнати кожи. Не ги мийте, а само внимателно отстранете излишната почва. След това ги оставете за около две седмици на добре проветриво, тъмно място при температура 12–18°C.

След това време проверете отново грудките и отделете всички меки или леко повредени за бърза употреба или за изхвърляне, ако вече не са годни за употреба. Едва след това преместете останалите в избата, където трябва да се поддържат идеални условия:

- температура 5-8°C

- влажност около 80%

- пълна тъмнина

- добра циркулация на въздуха

Най-добре е картофите да се съхраняват в щайги, подредени на пластове с височина 30-40 см. Добра идея е дъното да се постеле с хартия. Можете също така да добавите няколко дафинови листа, които отделят приятен аромат и помагат за поддържане на правилната влажност. Не е лоша идея да се добавят няколко ябълки в щайгите през първите няколко седмици, когато грудките са още млади – те предотвратяват покълването.

Ценен съвет: не съхранявайте картофи с лук. Тези зеленчуци са вредни един за друг и скъсяват срока им на годност.

Не забравяйте редовно да проверявате запасите си. Ако картофите са твърде сухи, поставете наблизо слой слама или хартия, а ако въздухът е твърде сух, поставете купа с вода в мазето. Защитете кутиите от замръзване, например с картон, и отстранете всички клубени, които започнат да гният.

Грешки при съхранение на картофи

Лесно е да се правят грешки при съхранение на картофи в мазето. Никога не мийте грудките преди съхранение – мокрите картофи мухлясват по-бързо. Зеленчуците трябва да бъдат напълно защитени от светлина, което много хора забравят.

Голяма грешка е съхраняването на картофи в найлонови торбички или чували, тъй като това ограничава въздушния поток. Също така трябва да внимавате с температурата. В мазетата често има парно или бойлери – категорично не бива да поставяте щайги за картофи близо до тях. По този начин реколтата ви ще оцелее безопасно през цялата зима.