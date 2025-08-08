Войната в Украйна:

Когато започне да цъфти това цвете, в къщата ще пристигнат пари и късмет

08 август 2025, 17:47 часа 0 коментара
Според фън шуй, това растение е желателно в пространството, защото е домашен талисман. То не иска нищо, дава всичко и само добрите хора успяват.

Има едно растение , за което се вярва, че успява само с добри хора . Когато започне да цъфти, то носи мир, щастие и просперитет във всеки дом.

Според източните вярвания, зелените растения, буйни и здрави, носят добро настроение и елиминират негативната енергия, за която се смята, че привлича пари като магнит. Заради необичайните си кръгли листа, то се смята за щастливо растение във фън шуй, привличащо богатство. Може би е подходящият момент да си вземете такова.

В Европа и Америка се отглежда изключително като стайно растение. В зависимост от условията в помещението, изложението на апартамента, температурата на въздуха и сезона, на растението трябва да се осигури адекватно поливане. Обича добре дренирана почва и не прекалено влажна. Пилеята е растение, което не изисква индиректна светлина.

Това е Pilea peperomioides - по-просто казано, „китайски долар“ или „китайско парично дърво“.

Казват, че привлича късмет и пари като магнит . Нарича се още най-известното растение в Instagram, защото ще го видите на снимките на известни инфлуенсъри и блогъри. Като растение, което внася положителна енергия в дома, премахва отрицателната енергия, привлича пари, благополучие и щастие.

Китайско парично дърво

Китайското парично дърво или китайският долар е лесно за грижи, расте бавно, не се напада от вредители и болести. Нуждае се от много светлина, никога пряка, а при хубаво време може да се държи на терасата, но не и на силна слънчева светлина. През зимата трябва да е на закрито, защото температури под 10 градуса не му подхождат. Обикновено расте до 30 сантиметра.

Експертите казват, че растението е загадка за европейските ботаници в продължение на много години. То е пристигнало в Европа през 1906 г., а ботаниците са го донесли от Китай, от над 4000 метра надморска височина. В Европа и Америка се отглежда изключително като стайно растение.

В нашата страна може да се намери в цветарските магазини и на пазара. В азиатските страни тези растения са чудесен подарък и често се предават от поколение на поколение.

Според китайското изкуство фън шуй, правилно поставеното парично дърво се смята за носещо просперитет – казва се, че късметът е затворен в ствола, а петделните листа също се считат за късметлийски. Поради това паричните дървета често се подаряват като сватбени или новодомски подаръци. Сплетеният ствол не е естествена характеристика – в разсадниците гъвкавите млади стъбла на младите растения се сплитат, преди да вдървенеят.

 

 

 

