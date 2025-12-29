Сомелиерите споделят: Как да охладите вино и шампанско бързо

Постигането на правилната температура е ключът към това да се насладите на хубава, студена чаша вино в най-вкусния му вид. Ако сте забравили да охладите бутилката бяло вино за вечеря или пък трябва да сервирате бутилка шампанско, няма нужда да се стресирате! Има лесни начини да постигнете оптимална температура. От класически техники до по-изобретателни методи, ето всичко, което трябва да знаете за процеса на охлаждане на виното – и как да охладите виното бързо и ефикасно, според професионалистите.

Златният стандарт: Бани с ледена вода

Най-ефективният начин за охлаждане на вино е баня с ледена вода. Използването на равни части лед и студена вода създава среда, която е много по-ефективна от само лед. Температурата на замръзване на водата позволява на виното да се охлади равномерно и методът прави чудеса, независимо дали охлаждате бутилка шампанско, совиньон блан или пино гриджо. Бързо понижава температурата на виното.

Още: "Жените на успеха" с Ана-Мария Дакева: Виното е покана за преживяване

Как да охладите вино в ледена водна баня

За най-добри резултати използвайте равни количества лед и студена вода и се уверете, че бутилката е напълно потопена, за да предотвратите неравномерно охлаждане. Можете също така да увиете гъвкав леден пакет около бутилката, докато не сте готови да сервирате. Ключът е да покриете колкото е възможно повече повърхност, казва Зак Ричардсън, винопроизводител в 14 Hands.

Най-бързият начин за охлаждане: Солена вода и лед

Още: "Жените на успеха" с Ана-Мария Дакева: Виното е покана за преживяване

За да охладите виното бързо, най-лесното нещо е да поставите бутилката в кофа със солена вода и лед. Солта ще понижи точката на замръзване на водата, което ще охлади виното по-бързо. Патрик д'Олан, собственик на винарна Alta Vista, препоръчва техниката със солена вода и лед за пенливи вина, казвайки: „Смес от лед, вода и сол може да охлади бутилка с мехурчета само за 15 минути.“

Най-добрата алтернатива: Метод с мокра кърпа и фризер

Когато ледената баня не е опция, бързо решение е да увиете бутилка вино в мокра кърпа за съдове или влажна кърпа и да я поставите във фризера. Допълнителната повърхност на кърпата помага на бутилката да се охлади по-бързо, отколкото ако я поставите директно във фризера.

Въпреки че този метод с фризер може да охлади топла бутилка вино до по-ниски температури за около 30 минути, той е най-подходящ за краткосрочно охлаждане. Оставянето на бутилката твърде дълго рискува да забравите за нея – и това може да доведе до експлозия на виното от бутилката, докато избутва тапата, или в най-лошия случай до счупена стъклена бутилка.

Още: Как лесно и бързо да премахнете петно от вино по дрехите

Какво никога не трябва да правите, за да охлаждате вино

Въпреки че има лесни начини за охлаждане на вино, не всеки метод е идеален.

Не добавяйте лед към виното: Избягвайте да добавяте кубчета лед директно в чашата си за вино, освен ако не обичате разредено вино. Вместо това използвайте сфери за многократна употреба или предварително охладено вино, които поддържат виното хладно, без да го разреждат прекалено.

Още: Разлика между просеко и шампанско: какви са тънкостите?

Не преохлаждайте виното: Избягвайте да охлаждате виното до прекалено ниски температури. Прекомерното охлаждане може да заглуши ароматите и вкусовете на пенливи вина, сухи бели вина и леки червени вина, подходящи за охлаждане, като Пино Ноар.

Защо се пие шампанско на Нова година?