Новогодишни традиции: Храните, които символизират пари, успех и щастие

Ако мечтаете да спечелите от лотарията, да получите повишение или да намерите любовта на живота си, не бива да пропускате определени храни в новогодишната нощ. Новата година е времето, когато слагаме капака на някои неща и отваряме вратите към новото. В много страни по света, от суеверие или не, има списък с храни за новогодишната трапеза, които вещаят добра поличба.

Вярвате или не, вие също можете да намерите любима храна в този списък с късметлийски храни. И ако късметът не почука на вратата ви, поне няма да прекарате новогодишната нощ на празен стомах.

6 храни, които не бива да пропускате в новогодишната нощ

Грозде

Испанците консумират 12 гроздови зърна преди полунощ - по едно грозде за всеки месец. Тази традиция датира от 1909 г., когато лозарите от района на Аликанте в Испания започват тази практика след изобилна година с грозде.

Всяко грозде представлява месец, така че ако третото грозде например се окаже кисело, месец март може да бъде труден. В по-голямата си част целта е цялото грозде да бъде изядено за по-малко от 12 секунди, преди стрелките да ударят полунощ.

Зеленолистни зеленчуци

Зелените зеленчуци, сред които не само маруля, рукола, но и зеле, се консумират в много страни в навечерието на Нова година. Това е по проста причина – зелените им листа приличат на сгънати пари, така че те са символ на икономически просперитет. Вярва се, че колкото повече зеленина се консумира, толкова по-голям е късметът, който ще съпътства човека през Новата година.

Бобови растения

И кой би си помислил, че бобовите растения, включително боб, грах и леща, също са символ на парите. Зърната им донякъде приличат на монети и при варене те набъбват, което ни дава идеята за финансово благополучие.

Свинско месо

Обичаят да се яде свинско на Нова година се основава на идеята, че прасето символизира прогреса. Печено свинско се сервира за Нова година в Куба, Испания, Португалия, Унгария и Австрия, където последните дори украсяват масата с колбаси, направени от тесто. Свинското се консумира и в Италия и Съединените американски щати, където се счита за здравословна храна.

Риба

Рибата е по-логичен избор за новогодишната нощ. Говори се дори, че треската е популярна още от Средновековието. В много страни се сравнява и с коледната пуйка.

Каква е причината? Дълго преди да съществуват охлаждане и градски транспорт, атлантическата треска можеше да се съхранява и транспортира до Средиземно море или дори по-далече до Северна Африка и Карибите.

Различни десерти

Торти и различни десерти са характерни за празниците в края на годината по целия свят, предимно кръгли или пръстеновидни. В някои страни е традиционно да се крие монета или банкнота с пожелание в тях.

Новогодишната нощ е магически момент, в който надеждата и очакването за по-добро утре се съчетават с традиции и вярвания от цял свят. Храната, която поставяме на празничната трапеза, не е само израз на вкус и майсторство, но и символ на късмет, изобилие и благополучие. Независимо дали ще се придържате към древните обичаи, като да ядете гроздови зърна за щастливи месеци, или ще включите зелени зеленчуци за финансов успех, важно е да запазите празничния дух.

Дали ще се доварите на суеверията или ще създадете свои традиции, едно е сигурно – споделената трапеза с близки и любими хора е най-големият късмет, който можем да пожелаем. Нека Новата година ви донесе здраве, радост и много мигове на щастие, независимо какво ще сложите в чинията си.

Наздраве за една прекрасна нова година!

И не забравяйте, че умерената консумация на храни и напитки, както и активният начин на живот са важни за поддържането на добро здраве и дълголетие.

