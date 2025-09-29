Кои са основните разлики между Арктика и Антарктида?

И двата региона се считат за полярни, защото са разположени зад полярните кръгове: Арктика отвъд северния кръг, а Антарктика отвъд южния кръг.

Арктика

Арктика е районът около Северния полюс. Обхваща Северния ледовит океан, части от съседните Тихи и Атлантически океани, както и полярните зони на Евразия и Северна Америка.

Антарктика и Антарктида

Антарктика обхваща региона около Южния полюс, който включва континента Антарктида, близките му острови и съседни части на три океани: Индийския, Тихия и Атлантическия; географите понякога ги съчетават и наричат ​​Южен океан.

Антарктида е континент – най-южният район на планетата, покрит с многовековна ледена покривка.

Първите неща, които ни идват на ум, щом чуем названията „Арктика“ и „Антарктика“, са снегове и ледове.

Пейзаж

Релефът на Арктика и Антарктика се различава значително, особено на полюсите на нашата планета. Най-северната точка на Земята е в средната зона на Северния ледовит океан, докато най-южната - в средата на континента Антарктида. Дори може да се дефинират така: Арктика представлява океан, заобиколен от суша, а пък Антарктида на свой ред - суша, обкръжена от океан.

Сърцето на Арктика - Северният полюс, се намира в Северния ледовит океан. За да се кацне на Северния полюс при експедиции, би трябвало да намерим подходящ леден къс, тъй като на стотици мили няма острови!

Южният полюс обаче се намира практически в центъра на континента Антарктида, който е почти изцяло покрит от многокилометров леден щит. Самата Антарктида като цяло е най-високият континент на Земята. Малко хора успяват да достигнат върха му – масива Уинсън, на 4897 метра над морското равнище.

В Антарктида има и действащи вулкани! Учените смятат, че тя не винаги е била безжизнена и студена. Някога е представлявала свеж и жизнен континент, обгърнат от вечнозелена растителност. Ала като резултат от глобалното охлаждане, провокирано от тектонични изменения и намаляване на атмосферния въглероден двуокис обаче, Антарктида се покрила с леден покров, който съдържа 60% от всичката сладка вода на планетата.

Климат и метеорология

Сезоните в Южното и Северното полукълбо са изключително различни. И двете зони се характеризират със студени, дълги зими и къси, хладни лета. Статистически в Антарктика е по-студено от Арктика, чиято територия отчасти се мие от мощното Северо-Атлантическо течение, продължение на Гълфстрийм.

В Южното полукълбо началото на лятото е в началото на декември и приключва февруари. Слънцето стои над хоризонта приблизително 20 часа дневно, като средната температура в Антарктика е около 1°C. Въпреки, че е покрита с лед, Антарктида се смята за пустиня – почти липсват валежи и ветровете са много силни, до 90 м/с.

Докато летният сезон в Арктика се определя от температури около 10°C и трае от юни до първата половина на септември. Там полярният ден допринася за по-интензивно топене на леда.

Природа и дива фауна

Въпреки суровия климат, Арктика, както и Антарктика представляват едни от най-удивителните екосистеми на планетата, дом на множество невероятни създания. Уникални са със своята флора и фауна

В Арктика преобладават сухоземни бозайници – бели мечки, северни елени и арктически лисици. В Антарктида няма почти никакви големи сухоземни животни. Тя е богата на морски бозайници и птици, а фауната ѝ включва много уникални видове: китове, тюлени и, естествено, пингвини, които не се срещат в Северното полукълбо (освен в зоологическа градина).

Моржове и полярни мечки обаче се срещат само в Арктика. Северните ширини също така се гордеят с изобилна флора - над 1500 вида мъхове и растения. А на най-южния континент не расте почти нищо, защото там преобладава ледът.