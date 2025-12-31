Скъсал кабел с котвата: Финландия задържа кораб, идващ от Русия

Финландската полиция в сряда задържа кораб, заподозрян в повреда на подводен телекомуникационен кабел, преминаващ от Хелзинки до столицата на Естония Талин през Финския залив. Районът е засегнат от предполагаеми саботажни инциденти през последните години, предава Ройтерс. „Финландските власти поеха контрола над плавателния съд като част от съвместна операция“, съобщи полицията, добавяйки, че разследват случая като утежнено престъпление.

Задържаният кораб е „Фитбург“. Арестувани са 14 моряци. Корабът е плавал под флага на Сейнт Винсент и Гренадини. Според информацията корабът е отплавал от Санкт Петербург, Русия.

НАТО засили присъствието си в Балтийско море с фрегати, самолети и военноморски дронове през последните години. Говорител на военния алианс отказа да коментира инцидента в сряда. Корабът, заподозрян в причиняване на последните щети, е влачел котвата си в морето и е бил насочен към финландски териториални води, съобщиха полицията и финландската гранична охрана.

Кабелът принадлежи на финландската телекомуникационна група Elisa. „На този етап полицията разследва инцидента като утежнено престъпление, опит за утежнено престъпление и утежнено смущение в телекомуникациите“, съобщиха от полицията.