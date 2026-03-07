Войната в Украйна:

Коя е единствената европейска държава, която има отвъдморска територия в Южна Америка

07 март 2026, 20:45 часа 0 коментара
Коя е единствената европейска държава, която има отвъдморска територия в Южна Америка

Съдържание:

На пръв поглед Европа и Южна Америка нямат много общо, освен исторически връзки и морски пътища. Но в действителност една европейска държава и днес притежава територия на южноамериканския континент – напълно законно и със статут, който често изненадва. Тази територия е част от Европейския съюз, макар да се намира на хиляди километри. Коя е тази страна?

На коя държава е столица френският град Кайен

Къде точно се намира тази френска територия

Френска Гвиана се намира в североизточната част на Южна Америка, между Бразилия и Суринам, и заема сравнително неголяма, но изключително интересна по география територия. Макар да е разположена на хиляди километри от Париж, тя е неделима част от френската държава.

Къде се намира Френска Гвиана - известна със своя космодрум

Районът е покрит предимно с тропически гори, през него минават множество реки, а климатът е влажнотропичен. Гвиана често изненадва посетителите си с това, че едновременно прилича на Южна Америка по природа, а в административно отношение функционира като европейска територия – особен контраст, който я прави уникална в световен план. Именно тази комбинация е причината често да бъде възприемана като „другия край на Европа“.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Франция

Какъв е нейният статут и защо се брои за част от ЕС

Френска Гвиана не е колония и не е автономна област – тя е пълноправен департамент на Франция, подобно на област в континенталната част. Това означава, че законите на Франция важат изцяло и там, а жителите ѝ имат същите граждански права като французите в Европа. Като част от френската република, Гвиана автоматично е част и от Европейския съюз. Тя използва еврото, представлявана е в Европейския парламент и следва всички европейски правила. Мнозина не осъзнават, че когато гледат картата на Южна Америка, виждат не просто отвъдморска територия, а реална част от ЕС – при това разположена в сърцето на тропиците. 

Къде се намира Френска Гвиана - известна със своя космодрум

Как Франция установява присъствието си в Южна Америка

Френското присъствие датира от XVII век, когато европейските сили усилено търсят територии за заселване и търговия. Първоначалните опити за колонизация са трудни заради суровия климат, болестите и трудния достъп. С времето обаче Франция успява да установи стабилно управление и превръща района в стратегическа точка.

Франция

През вековете Гвиана е използвана и като място за заточение, а най-известната ѝ тъмна страница е свързана с печално известните каторжни колонии, включително дяволския остров. След Втората световна война статутът ѝ се променя – колониалните структури са премахнати и Гвиана се превръща в равноправен департамент. Оттогава Франция инвестира в инфраструктура, образование и научни програми, което постепенно променя облика на региона.

Коя държава е кръстена на Исус Христос

Защо Френска Гвиана е важна за страната и днес

В наши дни Гвиана има ключова роля за Франция, най-вече заради Космическия център Куру – едно от най-важните космически съоръжения в света. Благодарение на близостта му до екватора изстрелванията изискват по-малко гориво и са по-ефективни, което прави мястото идеално за сателитни мисии. Освен космическата индустрия, Гвиана е важна и заради природните си ресурси, биоразнообразието и риболовните зони. Тропическите гори са изключително ценни за научни изследвания, а Европейският съюз има особен интерес към опазването им. Всичко това превръща Гвиана не просто в територия под френски флаг, а в стратегически актив, който влияе върху науката, икономиката и екологичната политика.

Франция

Интересни особености

Макар да е част от ЕС, животът във Френска Гвиана е далеч по-различен от този в Париж или Лион. Улиците съчетават френски административен ред с южноамериканска атмосфера. Официалният език е френски, но се говорят множество местни езици и креолски диалекти.

Какво означава „Тайланд“ и защо името на държавата се променя през XX век

Валутата е евро, а храната – пъстра смес от местни продукти и френски влияния. Интересен факт е, че този малък район има едно от най-богатите биоразнообразия в света – огромни джунгли, редки животински видове и естествени резервати. Туристите често остават изненадани от усещането, че се намират едновременно в Европа и в дълбока тропическа държава. Именно това прави Гвиана толкова необичаен и запомнящ се европейски „ъгъл“ в Южна Америка.

Защо лилията е кралският символ на Франция

Френска Гвиана е любопитен пример за това как географията и политиката понякога се разминават. Разположена в сърцето на Южна Америка, но част от Франция и ЕС, тя остава единствената европейска територия на континента. История, природа, космическа наука и културно разнообразие се срещат на едно място, което напомня, че Европа невинаги свършва там, където свършват картите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
Южна Америка държави държава Френска Гвиана
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес