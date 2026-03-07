Радомир Чолаков: Желанието за смяна на Сарафов е "стръв за наивници"

Войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток доведе до повишение на цените на петрола на световните пазари. Как в България ще се предотврати спекулативното повишение на горивата? На въпроса отговори зам.-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Той посочи, че вече има скок в цената на дизела, като очаква това да продължи.

„Ситуацията е форсмажорна и необходима работа от страна на всички държавни органи едновременно”, каза той.

И уточни, че КЗК вече са санкционирали „Лукойл” на стойност 134 млн. евро за господстващо положение, но към момента „Нефтохим” има особен управител и „държавата управлява ръчно”.

Чолаков не смята, че чрез своя представител България ще злоупотребява с господстващо положение, което означава, че няма да бъдат задържани количества на горива.

Той каза, че пристанищата, на които могат да акостират танкери са Росенец и Варна , двете са под контрола на държавата, така че не би трябвало да има проблем при зареждането на нефт. Също така беше категоричен, че бензин и нефт ще има.

Чолаков беше категоричен, че цените на храните у нас не са по-високи от тези в Германия и Италия. Дори напротив - там са 2-3 пъти по-високи от тези у нас, подчерта още той.

Радослав Чолаков каза, че ако се сменят шефовете на КЗП, Агенция „Митници” и други „нека това правителство да си носи отговорността за това, което ще последва”. „Администрацията е лоялна към държавата, спазва закона, не работи на принципа – кой е наш и кой е ваш”, заяви още той.

Казусът с Борислав Сарафов

Чолаков е на мнение, че желанието за смяна на Сарафов е "стръв за наивници". По негови думи въпросът е друг - идеята на "Демократична България" е да се промени системата за избор на ВСС, а оттам и на главния прокурор. "Така да бъде променена системата, че НС да бъде поставено в ситуация на зависимост от външни и неотговорни фактори", обясни той.

