Как да разберете дали вашият домашен любимец пие достатъчно вода

Водата е един от най-важните компоненти за здравето на домашните любимци. Точно както при хората, правилната хидратация при кучетата и котките е от съществено значение за функцията на органите, регулирането на телесната температура, храносмилането и кръвообращението. Много собственици обаче не знаят колко вода трябва да пие домашният им любимец или как да разпознаят признаците, че може да е дехидратиран.

Ветеринарните лекари предупреждават, че недостатъчният прием на вода често се забелязва едва когато се появят симптоми на дехидратация, а в по-тежки случаи може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Ето защо е важно да знаете за какви признаци да внимавате и как да прецените дали вашият домашен любимец пие достатъчно вода.

Колко вода трябва да пият домашните любимци?

Количеството вода, от което се нуждае един домашен любимец, не винаги е еднакво, защото зависи от размера на животното, диетата, нивото на активност и околната температура. Съществуват обаче общи насоки, които ветеринарните лекари често използват. За кучетата нормалният дневен прием на вода се счита за около 30 до 60 милилитра на килограм телесно тегло. Например, куче с тегло 10 килограма трябва да пие приблизително от 3 до 6 децилитра вода на ден.

Подобни правила важат и за котките. Средната препоръка е около 50 милилитра вода на килограм телесно тегло на ден, което означава, че четирикилограмова котка се нуждае от около 200 милилитра вода на ден. Важно е да се отбележи, че домашните любимци също получават част от течностите си от храната. Например, мократа котешка храна съдържа до 70 до 80 процента вода, така че котките, които ядат такава храна, често пият по-малко от купата си.

Признаци, че вашият домашен любимец може да не пие достатъчно вода

Дехидратацията при кучета и котки може да се развие постепенно и понякога може да бъде трудно забележима в началото. Има обаче няколко физически и поведенчески признака, които могат да показват недостатъчен прием на течности. Един от първите признаци е сухите венци и нос. При здрав, хидратиран домашен любимец венците са розови и леко влажни. Ако станат сухи или лепкави, това може да е предупредителен знак за дехидратация.

Друг често срещан симптом е намалената еластичност на кожата. Ветеринарните лекари често препоръчват така наречения „тест с кожена палатка“: внимателно повдигнете кожата на врата или гърба на животното. Ако кожата не се върне бързо в първоначалното си положение, това може да означава, че на вашия домашен любимец му липсват течности.

Освен това, трябва да обърнете внимание и на промените в поведението. Сред най-честите признаци на дехидратация са:

– умора и липса на енергия

– намален апетит

– сухи очи

– прекомерно задъхване при кучетата

– обща слабост или липса на интерес към игра.

Ако забележите няколко от тези симптоми едновременно, препоръчително е да се свържете с ветеринарен лекар, тъй като тежката дехидратация може да наруши функционирането на жизненоважни органи като сърцето, черния дроб и бъбреците.

Как да проверите дали вашият домашен любимец пие достатъчно вода

Най-лесният начин да оцените това е като наблюдавате навиците му за пиене. Ако редовно пълните купата му, лесно можете да видите колко вода губи през деня. Внезапна промяна или намаление, или прекомерно пиене, може да е признак за здравословен проблем.

Добре е да обърнете внимание и на няколко практически детайла: купата с вода често ли е празна или почти недокосната?; домашният ви любимец пие ли повече в горещите дни или след активност?; променя ли се количеството на уринирането.

Ветеринарните лекари също така посочват, че домашните любимци често пият повече, когато имат лесен достъп до прясна вода на множество места в дома, а някои животни, особено котките, предпочитат да пият течаща вода, а не вода от обикновена купа.

Защо хидратацията е толкова важна?

Водата участва в почти всички процеси в тялото на животното. Тя помага за транспортирането на хранителни вещества, поддържа електролитния баланс, позволява нормално храносмилане и помага за регулиране на телесната температура. Ако домашният любимец загуби твърде много течности, това може да доведе до нарушения на кръвообращението и намалено снабдяване с кислород на органите.

Ето защо експертите съветват домашните любимци винаги да имат достъп до прясна вода и стопаните им редовно да следят навиците им за пиене. Дори малки промени могат да бъдат важен сигнал, че нещо не е наред.

В крайна сметка, внимателното наблюдение на ежедневното поведение на вашия домашен любимец често е най-добрият начин да забележите рано дали се нуждае от повече вода – или може би от посещение при ветеринарен лекар.